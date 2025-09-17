به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در صرفه‌جویی و پرهیز از تشریفات در سفر‌ها و مراسم‌ها اظهارکرد: «حفظ بیت‌الملل برای دکتر پزشکیان در اولویت قرار دارد و به همین دلیل، سفر‌های استانی و خارجی دولت با رویکرد کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود.»

وی با اشاره به رویه ایجاد شده در سفر‌های استانی افزود: «در سال‌های گذشته، برخی سفر‌ها با تعداد همراهان بسیار زیاد برگزار می‌شد؛ در دولت چهاردهم ما این تعداد را کمتر کردیم به‌گونه‌ای که در یک سفر، حدود ۱۵۰ نفر رئیس‌جمهور را همراهی می‌کردند که این شامل وزرا و معاونین وزرا و ... هم میشد.»

وی با بیان اینکه در سفر استانی اخیر این تعداد را نیز کاهش دادیم، گفت: «البته حضور وزرا در این سفر‌ها باعث می‌شد که به شهرستان‌ها هم سرکشی و مشکلات آنها نیز بررسی شود، اما در سفر اخیر به اردبیل، مجموع همراهان رئیس‌جمهور ــ شامل محافظان، مسئولان و عوامل اجرایی ــ حدود ۴۵ نفر بودند که هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد.»

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: «البته این شیوه هم محاسن و هم معایبی دارد؛ اگر وزرا همراه باشند، امکان پیگیری مستقیم مشکلات شهرستان‌ها فراهم می‌شود، اما وقتی رئیس‌جمهور تنها سفر کند، تمرکز بیشتر بر مرکز استان خواهد بود. با این حال، دولت چهاردهم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، کاهش هزینه‌های سفر‌های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و این اقدام به صورت عملی آغاز شده است.»

