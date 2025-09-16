به گزارش ایلنا، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو عصر امروز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور میزبان گفت‌گو و رایزنی دبیر ستاد حقوق بشر و آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بود.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر که برای شرکت در شصتمین نشست سازمان ملل به ژنو سفر کرده است، در محل دفتر نمایندگی ایران در ژنو با آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی تاکید کرد: تحریم‌ها حقوق بنیادین نظیر حق سلامت، غذا و کرامت انسانی را نابود می‌سازند و دسترسی ملت‌ها به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی پزشکی را سلب کرده، نظام‌های بهداشت عمومی را مختل و توسعه اقتصادی را متوقف می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تقدیر از تلاش‌های خانم دوهان در زمینه مقابله با تحریم‌های یکجانبه، گفت: یافته‌های گزارشگر ویژه تایید آثار مخرب اقدامات ظالمانه و بی‌رحمانه مدعیان حقوق بشر است؛ این یافته‌ها نشان می‌دهند تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جنایت علیه بشریت است.

سراج با تاکید بر اثرات و تبعات تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد، معیشت و به‌طور خاص به تاثیرات مخرب آن‌ها بر بیماران اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها جان بیماران را تهدید می‌کنند و مانع جدی بر بهره‌مندی مردم ایران از حقوق اولیه، ازجمله حق سلامت، اشتغال و دسترسی به داروهای حیاتی برای بیماران صعب‌العلاج مانند تالاسمی است.

وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر مسائل اقتصادی و معیشت اقشار مختلف مردم ازجمله کارگران، گفت: تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، بلکه کارخانه‌های تولیدی و کارگران را در تنگنا قرار داده است.

به گفته سراج، عدم دسترسی ایران به ماشین‌آلات جدید، قطعات یدکی، فناوری‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز موجب وارد آمدن لطمه به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و حق سلامت، حق حیات، حق غذا، حق مسکن و ... آنان شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: تحریم‌های یکجانبه علیه ایران مغایر بسیاری از هنجارهای حقوقی بین‌المللی هستند.

وی افزود: تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای دولت، افزایش تورم و فقر، منابع ناکافی برای افراد درآمد کم و گروه های آسیب‌پذیر شده‌اند؛ تحریم‌ها همچنین مانع از دستیابی دولت ایران به منابع لازم برای توسعه و نگهداری پروژه‌های زیرساختی شده و تاثیرات مخربی بر جای گذاشته‌اند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشور و تخریب و آسیب رساندن به اهداف غیرنظامی گفت: در شرایط جنگی، مانند آنچه در جنگ ۱۲روزه شاهد بودیم، این تحریم‌ها لایه‌ای از فشار مضاعف ایجاد می‌کنند و دسترسی به داروهای ضروری برای بیماران مزمن مانند تالاسمی مختل شد. همچنین لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در طول زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، علاوه بر تحریم‌ها مشکلات دوچندانی را برای بیمارانی که نیاز به داروهای خاص دارند، ایجاد کرد.

وی افزود: تجاوز رژیم صهیونیستی، موجب تعطیل شدن برخی از کارگاه‌های تولیدی و بیکار شدن تعدادی از کارگران فعال در بنگاه‌های اقتصادی شد.

معاون امور بین‌الملل کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی هرگونه همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر برخورداری از حقوق بشر را دارد.

در این دیدار «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر برخورداری از حقوق بشر، ضمن تقدیر از همکاری و کمک ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل، از میزبانی ایران در کنفرانس بین‌المللی تحریم‌های یکجانبه تشکر کرد.

وی با اشاره به سفرهای خود به ایران تاکید کرد که این سفرها به مستندسازی واقعیت تاثیر تحریم‌ها بر اقشار مختلف مردم بسیار تاثیرگذار بوده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن انتقاد از اعمال تحریم‌های یکجانبه و تاثیر آن بر ابعاد مختلف حقوق بشر، تحریم‌ها را عامل مستقیم محدودیت در دسترسی به غذا، دارو و خدمات ضروری زندگی دانست و آن‌ها را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد.

وی تاکید کرد تحریم‌ها بر حوزه‌های مختلف حقوق بشر ازجمله حقوق آموزش، حقوق اقتصادی، حقوق کار، حقوق امنیت و حقوق سلامت تاثیر منفی بسزایی دارد.

دوهان گفت: اقدامات قهری یکجانبه، نقض حقوق بشر هستند و شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهند.

دوهان همچنین ابراز امیدواری کرد بتواند با همکاری کشورهایی مانند ایران به اهداف خود در طول مدت یک سالی که از ماموریت او باقی مانده است، دست پیدا کند.

گزارشگر ویژه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که فراپایبندی شرکت‌ها به تحریم‌های غیرقانونی نیز به‌طور مستقیم باعث نقض گسترده حقوق بشر می‌شود.

دوهان همچنین توضیح داد که برای مقابله با این وضعیت، مجموعه‌ای از اصول راهنما همراه با شرح تفسیری تهیه کرده است و از کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست در تکمیل و اجرای آن‌ها همکاری کنند.

وی در ادامه اظهار کرد که در نتیجه‌ آگاهی‌بخشی‌های صورت‌گرفته، مشارکت دولت‌ها، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد در نشست‌ها و گفت‌وگوهای تعاملی با گزارشگر در شورای حقوق بشر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و این روند می‌تواند به ارتقای گفتمان جهانی علیه اقدامات قهری یکجانبه کمک کند.

این گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که یکی از محورهای اصلی فعالیتش، تولید ادبیات حقوقی و اسناد بین‌المللی برای محکومیت اقدامات قهری یکجانبه و بازنمایی آثار غیرقانونی آن‌ها است.

وی همچنین از دولت‌ها، نهادهای دانشگاهی و جامعه مدنی خواست با همکاری و مشارکت فعال، به غنای این اسناد و تدوین چارچوب‌های حقوقی کمک کنند.

دوهان تاکید کرد که تولید این اسناد باید حوزه‌های مهمی همچون تعیین تکالیف و مسئولیت‌ها، سازوکارهای پاسخگویی و جبران خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را دربر گیرد؛ در همین زمینه، ایران با پیشگامی در طرح دعاوی مرتبط با پرونده‌های تحریمی در دیوان‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از دانش حقوقی گسترده، تجربه ارزشمندی اندوخته و می‌تواند با ارائه کمک‌های حقوقی و مشاوره‌ای، دیگر کشورها را نیز در پیگیری مسئولیت‌های ناشی از این اقدامات غیرقانونی یاری رساند.

انتهای پیام/