محکومیت سیاستهای مداخلهجویانه و مزورانه آمریکا در قبال ایران
وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه مملو از نفاق، تزویر و وقاحت وزارت امور خارجه آمریکا به بهانه سالگرد ناآرامیهای شهریور ۱۴۰۱ را بهعنوان مصداق روشن مداخلهجویی در امور ایران دانست.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه مملو از نفاق، تزویر و وقاحت وزارت امور خارجه آمریکا به بهانه سالگرد ناآرامیهای شهریور ۱۴۰۱ را بهعنوان مصداق روشن مداخلهجویی ستیزهجویانه و مجرمانه آمریکا در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه کشورمان تأکید میکند: هیچ ایرانی عاقل و میهندوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریمهای ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هستهای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمیکند.
دستگاه دیپلماسی کشورمان میافزاید: آمریکا بهعنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسلکش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بیگناه، عمدتاً زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و بهعنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقاً صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: مردم آگاه و بصیر ایران ادعاهای حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصینقاط جهان بهویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار میدهند، و هرگز جنایتهای وحشیانه و مداخلههای غیرقانونی و ادامهدار هیئت حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمیکنند و نمیبخشایند.