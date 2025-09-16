خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دوجانبه لاریجانی و وزیر دفاع عربستان

دیدار دوجانبه لاریجانی و وزیر دفاع عربستان
کد خبر : 1687172
لینک کوتاه کپی شد.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و خالد بن‌سلمان آل‌سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش  ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و خالد بن‌سلمان آل‌سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفت‌وگو کردند.

 

خالد بن‌سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدائاً از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.

طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفت‌وگو قرار گرفت. لاریجانی و خالد بن‌سلمان همچنین درباره همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دفاعی نیز گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی