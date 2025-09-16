دیدار دوجانبه لاریجانی و وزیر دفاع عربستان
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و خالد بنسلمان آلسعود، وزیر دفاع عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتوگو کردند.
خالد بنسلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدائاً از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.
طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفتوگو قرار گرفت. لاریجانی و خالد بنسلمان همچنین درباره همکاریهای دوجانبه در زمینههای دفاعی نیز گفتوگو کردند.