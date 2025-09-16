خبرگزاری کار ایران
عارف:

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نمادی از تلاش جمعی است

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نمادی از تلاش جمعی است
معاون اول رئیس‌جمهوری در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران، آن را نمادی از تلاش جمعی خواند و تاکید کرد: دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، نوشت: «قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد کشور عزیزمان که نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است را به تمامی اعضای تیم و مردم ورزش دوست ایران تبریک می‌گویم. دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود. به امید موفقیت های روزافرون در عرصه‌های بین‌المللی.»

تیم ملّی کشتی آزاد، پس از ۱۲ سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

 

