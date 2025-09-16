عارف:
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نمادی از تلاش جمعی است
معاون اول رئیسجمهوری در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران، آن را نمادی از تلاش جمعی خواند و تاکید کرد: دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، نوشت: «قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد کشور عزیزمان که نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است را به تمامی اعضای تیم و مردم ورزش دوست ایران تبریک میگویم. دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود. به امید موفقیت های روزافرون در عرصههای بینالمللی.»
تیم ملّی کشتی آزاد، پس از ۱۲ سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابتها ثبت کرد.