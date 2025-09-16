قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نمادی از تلاش جمعی است

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، نوشت: «قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد کشور عزیزمان که نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است را به تمامی اعضای تیم و مردم ورزش دوست ایران تبریک می‌گویم. دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود. به امید موفقیت های روزافرون در عرصه‌های بین‌المللی.»