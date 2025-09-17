در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش عضو کمیسیون بهداشت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون/ برای اینکه یک دلار گیرمان بیاید باید ۱۰ دلار خرج کنیم
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: بسیاری از کشورها که تکنولوژی ساخت داروها را از پلاسما دارند پس از خرید آن از سایر کشورها و تهیه داروهای مختلف آن را به قیمت چندین برابر به کشورها حتی به کشور مبدأ که از آن پلاسما را خریداری کردهاند از جمله کشور ما میفروشند.
همایون سامه نجفآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دیوان محاسبات کشور درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون و تحمیل هزینه مضاعف در واردات داروهای مشتق از پلاسما هشدار داده است، گفت: از پلاسما نه تنها به صورت معمولی میتوان برای افزایش حجم خون استفاده کرد؛ بلکه از آن بسیاری از داروها بازیافت و گرفته میشود و اینها داروهای بسیار گران قیمتی هستند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها که تکنولوژی ساخت چنین داروهایی را دارند؛ تمایل دارند پلاسما را خریداری و از آن داروهای مختلفی را تهیه کنند و به قیمت چندین برابر به کشورها حتی به کشور مبدأ که از آن پلاسمار خریداری کردهاند از جمله کشور ما بفروشند.
وی افزود: واقعیت این است که در جریان فروش بیرویه پلاسما نیستم ولی اگر دیوان محاسبات چنین گزارشی را داده است، به طبع صد در صد درست است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما برای افزایش درآمد ارزی کشور نباید دست به هر کاری بزنیم چراکه احتمال دارد یک مبلغ دلاری گیر ما بیاید اما باید در مقابل ۱۰ دلار خرج کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه چون ارگان صادرکننده و واردکننده ارتباطی با هم ندارند چنین مشکلاتی در کشور به وجود میآید. این تنها مشکل ما نیست مشکلات دیگری از این دست حتی در صادارت اقلام غیردارویی وجود دارد و این باید کنترل شود.