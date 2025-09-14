خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه

رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
کد خبر : 1685935
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی در دوحه، با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی در دوحه، با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و رایزنی کرد. این نشست‌ها به منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه و بحث درباره مسائل منطقه‌ای برگزار شد.

تصاویری از این دیدارها منتشر شده است که نشان‌دهنده تبادل نظرهای سازنده میان مقام‌های سه کشور است.

رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی