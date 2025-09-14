رایزنیهای سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بینالمللی در دوحه، با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و رایزنی کرد. این نشستها به منظور تقویت همکاریهای دوجانبه و بحث درباره مسائل منطقهای برگزار شد.
تصاویری از این دیدارها منتشر شده است که نشاندهنده تبادل نظرهای سازنده میان مقامهای سه کشور است.