به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی در دوحه، با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و رایزنی کرد. این نشست‌ها به منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه و بحث درباره مسائل منطقه‌ای برگزار شد.