خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نخستین دوره رقابت‌های «موت کورت ملی حقوق خانواده»

برگزاری نخستین دوره رقابت‌های «موت کورت ملی حقوق خانواده»
کد خبر : 1684817
لینک کوتاه کپی شد.

​نخستین دوره رقابت‌های «موت کورت ملی حقوق خانواده» به میزبانی و همت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، داوطلبان ورود به عرصه قضاوت و وکالت حرفه‌ای در حوزه گسترده و اساسی حقوق بانوان و خانواده می‌توانند در نخستین دوره رقابت‌های «موت کورت ملی حقوق خانواده» که به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود، شرکت کنند.

این دوره ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با رقابتهای کارآموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و سایر زیرشاخه‌های حقوق بانوان و خانواده برگزار می شود.

در این دوره محمدرضا ویژه رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری به عنوان رییس کمیته، حبیب الله رحیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، علی تقی زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مجیدرضا مومنی معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هدی غفاری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمود عباسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران، ستار پروین مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ماهرو غدیری عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و منصور فتحی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان اعضای کمیته علمی این دوره هستند. همچنین مهدیه محمد تقی زاده مدیر گروه مطالعات زنان و مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علامه طباطبایی و داور، سحر ناصربخت مدرس دانشگاه و داور بین‌المللی معاون حقوقی شبکه تعاون و تجارت ایران به عنوان دبیران کمیته علمی هستند.

طراح پرونده این دوره نیز عظیم آقابابایی قاضی دادگاه کیفری ۲ و مدرس دانشگاه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی