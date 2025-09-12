این دوره ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با رقابتهای کارآموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و سایر زیرشاخه‌های حقوق بانوان و خانواده برگزار می شود.

در این دوره محمدرضا ویژه رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری به عنوان رییس کمیته، حبیب الله رحیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، علی تقی زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مجیدرضا مومنی معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هدی غفاری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمود عباسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران، ستار پروین مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ماهرو غدیری عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و منصور فتحی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان اعضای کمیته علمی این دوره هستند. همچنین مهدیه محمد تقی زاده مدیر گروه مطالعات زنان و مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علامه طباطبایی و داور، سحر ناصربخت مدرس دانشگاه و داور بین‌المللی معاون حقوقی شبکه تعاون و تجارت ایران به عنوان دبیران کمیته علمی هستند.

طراح پرونده این دوره نیز عظیم آقابابایی قاضی دادگاه کیفری ۲ و مدرس دانشگاه است.