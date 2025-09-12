خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش‌ و پرورش:

تخلفات موسسات کنکور بررسی و با متخلفان مجازات خواهد شد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر سازوکارهای قانونی نظارت بر مؤسسات آموزشی کنکور، اعلام کرد که هرگونه گزارش تخلف یا شکایت در استان‌ها به شورای نظارت ارجاع می‌شود و این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه است.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش  درباره نحوه رسیدگی به رقابت ناسالم موسسات کنکور، گفت: افرادی که نسبت به عملکرد یا شهریه این مؤسسات اعتراض یا شکایتی دارند، می‌توانند موضوع را در استان محل سکونت خود به شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی ارجاع دهند.

عضو کابینه دولت چهاردهم، افزود: شورای نظارت استانی شامل نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و همچنین نمایندگان موسسان مدارس است و این شورا مرجع رسمی بررسی شکایات و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی محسوب می‌شود.

کاظمی در ادامه اظهار داشت: پرونده‌ها پس از بررسی در شورا، با صدور رأی قطعی همراه خواهد شد و بسته به نوع تخلف، مجازات‌هایی از جمله کاهش شهریه، توقف فعالیت یا سایر اقدامات قانونی اعمال می‌شود.

به گزارش خانه ملت، وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش حمایت از فعالیت قانونی و شفاف مدارس و مراکز غیردولتی است، اما در برابر هرگونه تخلف، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

