به گزارش ایلنا، صدیف بدری روز پنجشنبه در نشست رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل با تقدیر از برنامه‌های عدالت‌محور دولت چهاردهم در یک سال گذشته اظهار کرد: «در دو دهه نخست انقلاب اسلامی به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط هلدینگ‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در اردبیل انجام نشد و در سال‌های اخیر نیز به دلیل محدودیت‌های قانونی و فقدان توجیه اقتصادی همچنان شاهد شکل‌گیری صنایع بزرگ در استان نبودیم.»

وی افزود: «این مسئله موجب شد عایدی و گردش مالی صنایع در استان کاهش یابد و شرایط اقتصادی اردبیل کم‌رونق‌تر شود. البته در سال‌های گذشته اقدام‌هایی در حوزه زیرساختی صورت گرفته که بخشی از مشکلات را کاهش داده است.»

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با قدردانی از سرمایه‌گذاران بومی گفت: «سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استان با تلاش‌های شبانه‌روزی و تحمل مشکلات توانسته‌اند واحدهای تولیدی مهمی ایجاد کنند که در مجموع برای بیش از یک هزار نفر اشتغال مستقیم به همراه داشته است.»

بدری تأکید کرد: «تأمین زیرساخت‌های ارتباطی شاه‌بیت توسعه اقتصادی اردبیل است. از جمله پروژه‌های مهم این بخش راه‌آهن اردبیل – میانه است که تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار آن تأمین شده و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲ هزار میلیارد ریال دیگر داریم. پیش‌تر رئیس‌جمهور قول اختصاص ۲۵ هزار میلیارد ریال برای این پروژه را داده بود و انتظار داریم دستور پرداخت بخش باقی‌مانده صادر شود تا این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.»

وی همچنین از وضعیت فرودگاه اردبیل به عنوان زیرساختی مهم یاد کرد و گفت: «فرودگاه در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد اما نیاز به افزایش پروازها دارد. در حوزه جاده‌ای نیز متأسفانه هیچ‌یک از شهرستان‌های اردبیل به شبکه بزرگراهی کشور متصل نیستند. از سال ۹۵ پروژه‌هایی تعریف شده و امسال نیز اعتبارات خوبی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته اما همچنان نیاز به شتاب در اجرا داریم.»

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: «در بخش انرژی، خوشبختانه در حوزه گاز با بهره‌برداری از خط انتقال چلوند مشکلی نداریم، اما در زمینه برق با وجود تولید سه برابر نیاز استان، شاهد قطعی‌های متعدد بوده‌ایم که آسیب جدی به صنایع وارد کرده است. در حوزه آب نیز باید برای تأمین نیاز استان به گزینه‌هایی مانند انتقال آب از دریای خزر توجه شود.»

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی صنایع استان را نظام بانکی دانست و تصریح کرد: «بانک‌های استان پرداخت تسهیلات را به منابع محدود استانی گره زده‌اند، در حالی که لازم است منابع سایر استان‌ها نیز در اختیار سرمایه‌گذاران اردبیلی قرار گیرد. همچنین در بحث تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات تولیدی مشکلات جدی وجود دارد که انتظار می‌رود بانک مرکزی توجه بیشتری به این مسئله داشته باشد.»

بدری با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: «شرایط اقتصادی مردم اردبیل جدای از شرایط کشور نیست. گرانی‌ها به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی فشار زیادی بر مردم وارد کرده و ضروری است دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارت اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت بازار داشته باشند.»

به گزارش ایلنا، در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی اردبیل نیز خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد بیله‌سوار، ایجاد بازارچه مرزی مشترک با جمهوری آذربایجان، اتصال خط ریلی اردبیل به مغان، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، استمهال بدهی‌ها، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و توجه ویژه به گردشگری شدند.

سفر استانی رئیس‌جمهور به اردبیل امروز با برگزاری نشست توسعه عدالت آموزشی آغاز شده و قرار است علاوه بر دیدار با فعالان اقتصادی، نشست‌هایی با فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار و چندین طرح اقتصادی نیز افتتاح شود.

