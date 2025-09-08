به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام خداداده در این نشست خبری، با تبریک هفته وحدت و تقارن آن با یوم الله ۱۷ شهریور بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و پیام شهدای این روز تاریخی تاکید کرد گفت: هفده شهریور ۵۷ نه فقط یک روز خونین در تاریخ انقلاب، بلکه آزمونی الهی بود که نشان داد مردم ایران برای آرمان‌هایشان از جان نیز گذشتند. امروز وظیفه ماست که مراقب باشیم، صدای آن مظلومیت، در هیاهوی تحریف‌ها گم نشود.

خداداده با تاکید بر ضرورت روایت‌گری صحیح وقایع انقلاب اسلامی گفت: حرکت انقلابی و لحظه شناسانه مردم در صبح جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله تهران، با تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم ستمشاهی همراه بود که به فاجعه خونین ۱۷ شهریور تبدیل شد. این اقدام وحشیانه، عمق جنایت رژیم پهلوی را نشان می‌دهد. پس از این حادثه دردناک و شهادت مردم بیگناه، روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی سرعت گرفت و با شتاب بالایی به پیروزی رسید.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازگویی خاطرات حاضران در این صحنه خاطرنشان: اگر واقعه ۱۷ شهریور و تاریخ مبارزات مردم ایران به درستی بازخوانی نشود، حقیقت موضوع به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

خداداده با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای تطهیر رژیم پهلوی افزود: در روزگاری که با بزک رسانه‌ای می‌کوشند چهره رژیمی را سفید کنند که خیابان ژاله را به قتلگاه مردم تبدیل کرد، رسالت دستگاه‌های تبلیغی کشور بازخوانی حقیقت و پاسداری از حافظه تاریخی ملت است.

وی افزود: در جمعه خونین ۱۷ شهریور۵۷، رژیم پهلوی پاسخ مطالبه عمومی را با گلوله داد و امروز با روایت‌های وارونه در پی بزک آن جنایت است. اگر ما سکوت کنیم، تاریخ به نفع جلاد بازنویسی خواهد شد.

سرپرست معاونت مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: شهدای ۱۷شهریور با خون خود سندی ماندگار را امضا کردند که هیچ قلم تحریف‌گری، قادر به پاک کردن آن نیست. اما این سند تنها با زبان تبلیغ زنده می‌ماند و این مسئولیت امروز ماست.

خداداده با یادآوری بخشی از خاطرات تاریخ انقلاب اسلامی گفت: ظلم و جنایت کشورهای سلطه‌گری همچون آمریکا و انگلیس برای ملت ایران پوشیده نیست، اگر تاریخ را به درستی برای جوانان روایت نکنیم، ممکن است نسل‌های امروز و آینده وقایع را فراموش کنند و همین فراموشی موجب اشتباه در برخورد و نوع ارتباطات ما با کشورهای استکباری خواهد شد.

وی افزود: تطهیر پهلوی‌ها نه از سر ناآگاهی، بلکه بر اساس طراحی جریان ضد انقلاب است. اگر دستگاه‌های تبلیغی در برابر این موج، سکوت کنند، فردا باید پاسخگوی نسل‌هایی باشند که تاریخ را از زبان دشمن شنیده‌اند. بر همین اساس و تاکید حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد مرکزی و استانی گرامیداشت یوم الله ۱۷ شهریور شکل گرفته و با مساعدت دستگاه‌ها و نهادها، برنامه‌های مختلفی در سطح شهر تهران و برخی استان‌ها اجرا خواهد شد.

خداداده در ادامه این نشست خبری، اهم برنامه‌های یوم الله ۱۷ شهریور را اعلام کرد و افزود: دو مراسم ویژه‌ای در روز ۱۷ شهریور به همین مناسبت در تهران برگزار می‌گردد. این مراسم در محل حادثه، میدان شهدا ساعت ۱۷:۳۰ و مقابل شهرداری منطقه ۱۲ و محل نمادین شهدای ۱۷ شهریور با حضور خانواده معزز شهیدان و برخی از مسوولین برگزار می‌گردد.

وی در ادامه از برگزاری مراسم‌های متنوع در تکریم شهدا و بزرگداشت یوم الله ۱۷ شهریور و افشای چهره پلید و دیکتاتور رژِیم پهلوی در کشتار مردم در میدان شهدا سال ۵۷ در تعدادی از استان‌های کشور و اختصاص بخش‌هایی از خطبه نماز جمعه ۲۱شهریور سراسر کشور توسط خطبای عزیز جمعه و سخنرانان در افشای جنایات رژیم پهلوی در فاجعه ۱۷ شهریور خبر داد و گفت: برپایی جلسات روایتگری با نگاه جهاد تبیین و برقراری کرسی تلاوت قرآن در مساجد برگزیده مناطق تهران در شب ۱۷ شهریور و اهدای ثواب تلاوت به ارواح شهدای ۱۷ شهریور، برگزاری جلسات تبیینی و افشای چهره پهلوی در فاجعه ۱۷ شهریور در ادارات و برگزاری جلسات تبیینی و هنری در فرهنگسراها توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری و پایگاه‌های بسیج از دیگر برنامه‌های تبیینی به این مناسبت است.

خداداده گفت: فضاسازی تبلیغاتی با موضوع جنایات پهلوی و فاجعه ۱۷ شهریور در سطح شهر توسط شهرداری و سازمان‌ها و مراکز عمومی صورت گرفته همچنین برپایی نمایشگاه عکس در ایستگاه‌های مترو و میادین اصلی پیش‌بینی شده است.

وی توجه ویژه به موضوع فضای‌مجازی و انتشار مطالب محتوایی و بسته‌های فرهنگی و هنری با نگاه جهاد تبیین در خصوص فاجعه ۱۷شهریور را از جمله برنامه‌های این مناسبت اعلام کرد و گفت: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، مراسم تکریم شهدا و انتخاب یک شهید شاخص این فاجعه از میان شهدای هفدهم شهریور در مراسم‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/