علیجانی در تذکر شفاهی:
وزارت نفت حفاری و اکتشاف در منطقه رودسر و املش را تسریع کند
نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، بر ضرورت تسریع در روند حفاری و اکتشاف نفت در این منطقه تأکید کرد و خواستار اهتمام ویژه وزارت نفت در این زمینه شد.
به گزارش ایلنا، محمد علیجانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود گفت: با توجه به اهمیت اکتشاف نفت و تحرک در زمینه صادرات نفت و اثرات چندوجهی آن بر اقتصاد کلان، تأمین منابع بینالنسلی، اشتغالزایی و بهرهمندی از ظرفیت جامعه جوان و نخبگانی، ضروری است وزارت نفت با قید فوریت روند حفاری و اکتشاف را تسریع کند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، افزود: مردمان نجیب شهرستانهای رودسر و املش سالهاست در انتظار بهرهمندی از این موهبت خدادادی هستند و شایسته است وزارت نفت با اهتمام جدیتری موضوع بهرهبرداری نفتی این منطقه را پیگیری کند.