آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی قانون مهریه در دستور کار نمایندگان

دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌جلسه علنی امروز (۱۷ شهریور  ۱۴۰۴) به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری.

 

 

