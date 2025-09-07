کرد در تذکر شفاهی:
رییس جمهور نگاه ویژهای به مناطق محروم و کم برخوردار داشته باشد
نماینده مردم خاش در مجلس گفت: انتظار داریم مطابق قولها و ودعدههای رییس جمهور، نگاه ویژهای به مناطق محروم و کم برخوردار از جمله استان سیستان و بلوچستان صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، علی کرد در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رییس جمهور گفت: مطابق با قولها و برنامههای تبلیغاتی و انتخاباتی خود به ملت ایران برای خدمت سازمانی، عادلانه و توجه ویژه به مناطق محروم و غیر برخوردار چرا با مردم متعهد، انقلابی، وفادار به نظام و میهن اسلامی استان مرزی سیستان و بلوچستان عهدشکنی نمودید و بطور کلی این مردم وفادار را در برنامه های جاری و عملی فراموش کردید.
نماینده مردم خاش در مجلس دوازدهم ادامه داد: آقای رئیس جمهور! آیا میدانید که بیشترین فشار چه از نظر امورات روزمره، قطعی مکرر برق، نبود آب شرب، گرانی وحشتناک قیمت کالا و اقلام خوراکی، دارویی، پوشاک، مایحتاج ضروری با بستن گذرهای مرزی جنوب شرقی و نداشتن برنامه درست برای گذرها، گمرکات و پایانههای مرزی و اعمال نادرست در مرز چه بلایی بر سر مردم امده است.
وی افزود: چرا از وزرای ناکارامد و بدون برنامه همچون نیرو، نفت، صمت، اقتصاد، کشاورزی، ارتباط و راه پشتیبانی میکنید و آنها را عزل نمیکنید. انتظار اقدام ویژه و فوری با اعزام کارگروه ویژه به استان سیستان وبلوچستان و دستوران لازم در تمامی زمینهها از جمله تخصیص اعتبارات پروژهها و طرحها و رفع مشکل ارتباطات و وضعیت راهها و کشاورزی و معیشت ورفاه مردم و رسیدگی به مرزهای استان راداریم
کرد بیان کرد: به استاندار فهیم و اندیشمند استان، اختیارات ویژه عملی و اجرایی واقعی بدهید نه به صورت شفاهی و تبلیغاتی که اگر استاندار اختیار دارد، چند درصد اعتبارت تخصیص داده شده است، چرا مرز میرجاوه و خاش بسته شده است، چرا خاموشیها چند نوبت در روز است.