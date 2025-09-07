فلاحی در تذکر شفاهی:
برخی از بنیادهای به ظاهر مذهبی و فرهنگی در خارج از کشور هیچ آوردهای ندارند
نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: سفرای ما باید تجربه و دانش لازم را داشته باشند. درک صحیح از مسائل جهانی داشته باشند. دادههای صحیح به داخل کشور تزریق کنند. در چاردیواری سفارت محصور نباشند که گربه شاخشان نزند.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: سفارتخانههای ما در خارج از کشور در بلبشوها و التهابات سیاسی، چشمان بینای این کشور و حافظان اصلی منافع ملی ما هستند. سفرای ما باید تجربه و دانش لازم را داشته باشند. درک صحیح از مسائل جهانی داشته باشند. دادههای صحیح به داخل کشور تزریق کنند. در چاردیواری سفارت محصور نباشند که گربه شاخشان نزند. متأسفانه سفرای ما بیشتر کادوهای خانوادگی سیاسیون ما در فروشگاههای خارج از کشور هستند تا زنجیرههای اتصال ایران به بازار جهانی؛ متأسفانه ما به جای استفاده از دیپلماتهای برجسته که فهمی از رایزنیهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند برای برخی از علافان سیاسی شغل ایجاد کردهایم؛ آنها را به داخل کشور بازگردانید.
نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه گفت: از ایشان درخواست داریم تجدید نظر کنند در رابطه با برخی از سفرای ضعیف. در شرایط تحریم سفارتخانههای ما توسط سفرای قدرتمند مدیریت شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برخی از نهادها و بنیادهای به ظاهر مذهبی و فرهنگی ما در خارج از کشور هیچ آوردهای برای ما ندارند. مدیران آنها به جای آنکه بازوان خون رسان به این کشور باشند به بازوان پنهان مالی برای خود تبدیل شدهاند. آنها به جای آنکه سربازان نظام باشند، سربازان منویات خود هستند که بیتالمال را حیف و میل میکنند. نتوانستند چهره مثبتی از کشور ما نشان دهند؛ قرار بود که برای آزادسازی جهان در صف بایستیم. قرار بود ما صفها را برهم بزنیم اما متأسفانه برخی از مدیران ما چه در داخل و چه در خارج از کشور ظاهراً در صف ایستادهاند. برای آنکه جایگاه جهانی ما را تضعیف کنند. برای آنکه مردم ما را تحقیر کنند. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید از بعد نظارتی ورود کند و اجازه ندهد بیشتر از این با منافع، جایگاه، با پرستیژیک و هویت ملی ما در دنیا برخورد احمقانه شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همگی سربازان واقعی کشوری باشیم که امروز با قدمتی بیش از ۱۱ هزار سال در حال مخافره تاریخی با تمام دنیا است.