عبدالوحید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، دربارهاینکه با اعلام شدن نتایج کنکور مشخص شد مدارس دولتی سهم کمتری از رتبه‌های برتر و دانشگاه‌های برتر داشتند و این با عدالت آموزشی مطابقت ندارد، گفت: متاسفانه چندین سال است که این موضوع در حال تکرار است و این روزها هم هم نتیجه کنکور امسال نشان می‌دهد که مدارس دولتی نسبت به بخش خصوصی بسیار عقب هستند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بحث آموزش جلوتر حرکت کرده است، بیان کرد: علت این است که دولت در بخش تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری مناسبی نمی‌کند، لذا بخش اعظمی از دانش‌آموزان که حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، سهم کمتری در المپیادها، کنکور سراسری و دانشگاه‌های برتر دارند.

وی ادامه داد: یعنی مدارس دولتی با توجه به جمعیت دانش‌آموزی که دارند باید سهم بیشتری از المپیادها، کنکور سراسری و دانشگاه‌های برتر داشته باشند اما سهم کمتری دارند و بخش خصوصی که سهم کمتری را از جمعیت دانش‌آموزی دارند؛ سهم بیشتری از دانشگاه‌های برتر را دارند و این نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم تراز مناسبی را در توسعه عدالت آموشی داشته باشیم و یک ایراد جدی به این بخش وارد است.

فیاضی تاکید کرد: رئیس‌جمهور به عنوان مسئول مستقیم دولت و همچنین هیات دولت در ارتباط با عدالت آموزشی، در بودجه‌ریزی بخش دولتی باید توجه به تعلیم و تربیت در این حوزه را بالا بگیرند و نمایندگان مجلس هم باید کمک کنند تا به این بخش توجه بیشتری شود.

وی درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند مصوبه تاثیر قطعی معدل بر نتیجه کنکور یکی از عللی است که باعث شده سهم دهک‌های پایین جامعه از دانشگاه‌های برتر کمتر باشد چراکه مدارس بخش خصوصی امکانات بیشتری برای دانش آموزان دارند و مشخص است دانش‌آموزان این مدارس معدل‌شان بیشتر خواهد شد، گفت: توجه کنید هنگامی که آزمون‌ها سراسری می‌شود دیگر نمی‌شود گفت آنجاها به دانش‌آموزان نمره بیشتر می‌دهند چرا که ما یکسری آزمون استاندارد داریم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون‌گذار وقتی که پیش ‌بینی کرد باید تاثیر معدل در سابقه تحصیلی کنکور دخیل باشد، دلایل بسیار خوبی داشت و یک رویکرد مثبت ر پشت این تصمیم قرار گرفته منتها بد اجرا شد، تغییراتی داشتند و اشکالاتی را در فرآیند اجرا مشاهده کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبه اصلا برای این بود که دانش‌آموزان دوره متوسطه دقت بیشتری به مسائل تحصیلی خودشان داشته باشند و بدانند دیپلم و نمره دیپلم‌شان تاثیر جدی بر آموزش ‌شان دارد و نسبت به آن بی‌توجه نباشند؛ زیرا اگر دیده باشید بچه‌ها در سال‌های آخر دبیرستان به کلاس‌شان توجه نمی‌کردند و می‌گفتند فقط برای کنکور می‌خوانیم و تست‌زنی می‌کنیم، این قانون به نوعی توانسته این مساله را حل کند، منتها بد اجرا شد و اشکلاتی که گفته شده است وجود دارد.

