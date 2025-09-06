خبرگزاری کار ایران
نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید

نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید
نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری با حضور وزیر دادگستری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر به سرانجام رسیده است.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومانی، ۲۵ درصد از نیاز برق وزارت دادگستری را تامین می‌کند.نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید

نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک وزارت دادگستری با توان تولیدی ۹۱.۵ کیلو وات متشکل از ۱۵۰ عدد پنل ۶۱۰ واتی با تکنولوژی TOPCON و تهیه شده از شرکت‌های دانش بنیان داخلی می‌باشد که تولید انرژی الکتریکی تولیدی سالیانه آن ۱۴۷۱۰۵ کیلووات ساعت است.

