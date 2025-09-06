حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۶.۱۷ و ۱۸شهریور ماه) برگزار می‌شود.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-بررسی نهایی طرح هوش مصنوعی و ارسال گزارش به صحن مجلس

-بررسی وضعیت صنعت خودروسازی با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

-بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی (۴ فقره درخواست) با حضور وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-برگزاری نشست کارگروه ویژه بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط

-دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان اعم از روح‌الله متفکرآزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، علیرضا نثاری نماینده نهاوند (۵ فقره)، عبدالکریم آق‌ارکاکلی نماینده گنبد کاووس، بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد.

