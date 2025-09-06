به گزارش ایلنا، جلسات علنی مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

