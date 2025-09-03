به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد جعفر قائم پناه در این نشست که برای ادامه پیگیری طرحهای ریلی زاهدان به چابهار، کرمانشاه به خسروی و شلمچه به بصره برگزار شد، گفت: تسریع در تکمیل طرحهای ریلی کشور از الزامات توسعه کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه طبق مطالعات انجام شده یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ارتباطات تجاری با دنیا، استفاده از ظرفیت چابهار است، افزود: کشورهای منطقه و جهان از جمله چین، هند، روسیه و پاکستان خواستار گشایش این مسیر برای تسهیل تجارت بین المللی شان با ایران و جهان هستند.

وی افزود: اهمیت این طرح برای اتصال شرق با غرب، آنگونه است که رئیس جمهور نیز در سفر خود به چین و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت این طرح تاکید کرده و اهتمام همه دستگاه های اجرایی باید تکمیل و افتتاح این مسیر تا پایان سال باشد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر رفع موانع پیش روی تأمین تجهیزات ریلی پروژه های ریلی کشور، ادامه داد: عقب ماندگی این طرح توسط پیمانکاران به سرعت برطرف شود تا پیشرفت ماهانه این طرح به ۲.۵ درصد رسیده و برنامه زمان بندی بهره برداری اولیه از پروژه زاهدان چابهار در ۲۲ بهمن سال جاری تا یک ماه دیگر ارائه شود.

قائم پناه همچنین در ادامه این نشست با اشاره به طرح مسیر ریلی کرمانشاه به مرز خسروی گفت: نزدیک‌ترین مسیر تجاری ایران با پایتخت عراق، مرز خسروی است و این مرز علاوه بر مزیت تجاری برای کشورمان، ظرفیت ترانزیتی بین المللی برای استفاده دیگر کشورها در دالان ترابری (کریدور) شرق به غرب دارد و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه هم برای تجارت با عراق علاقمند به استفاده از این مسیر تجاری هستند.

معاون اجرایی افزود: اتصال ریلی این مرز به عراق علاوه بر ظرفیت تجاری، قابلیت تسهیل انتقال زائرین اربعین را نیز داشته و میتواند بار ترافیکی زائرین در مرز مهران و دیگر مرزها را نیز کاهش دهد.

گفتنی است طرح مسیر ریلی کرمانشاه –خسروی با طول ۲۶۳ کیلومتر از محدوده جنوب شرق استان کرمانشاه منشعب و از مسیر اسلام آباد – سرپل ذهاب و قصر شیرین به مرز خسروی می رسد. قسمت اول این طرح از کرمانشاه تا اسلام آباد با ۱۱۵ کیلومتر و قسمت دوم آن از اسلام آباد تا مرز خسروی ۱۴۸ کیلومتر است که تکمیل آن با توجه به حجم ۶۰ درصدی صادرات ایران به عراق از استان کرمانشاه، می تواند زمینه ساز جهش در این بخش باشد.

این طرح که۸ ایستگاه بین راهی و ۴ ایستگاه مسافری دارد، نیازمند ۴۲ میلیون متر مکعب عملیات خالی، ۹ کیلومتر پل و ۴۰ هزار تن ریل است و برای تکمیل آن به ۲۵ همت اعتبار نیاز است که ۶ همت آن در سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه مصوب گردیده است، تا کنون ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با توجه به آغاز عملیات ریل گذاری در آینده نزدیک، پیش بینی می شود بخش اول آن، تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل گردد.

همچنین در این نشست گزارشی از مسیر ریلی شلمچه به بصره نیز ارائه گردید. این مسیر نیز که علاوه بر نقش تجاری، می تواند در تردد زائرین اربعین حائز اهمیت باشد، با احداث خطوط پایانه مرزی و ایستگاه قطار شلمچه، در اربعین امسال شاهد تردد ریلی زائرین عزیز تا آخرین نقطه مرزی ایران و افزایش محسوس رضایتمندی زائرین بوده است.

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح ساخت پل بزرگ ریلی متحرک ( بازشو) است که با قراردادی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار اعتبار و پیشرفت فیزیکی ۲۸ درصدی در حال انجام می باشد.