رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
دستگاهها برای ارتقای خدمات ثبتی در استان لرستان باید همافزایی داشته باشند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر به لرستان با استاندار این استان دیدار و درباره توسعه زیرساختهای ثبتی گفتوگو و بر همافزایی دستگاهها برای ارتقای خدمات ثبتی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، امروز در دیدار با سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، با اشاره به رشد قابل توجه عملکرد ثبتی استان در مدت اخیر گفت: زیرساختهای سختافزاری ثبت اسناد لرستان از جمله ساختمانها، تجهیزات نقلیه و خودرو نیازمند بازسازی، نوسازی و تجهیز است.
بابایی همچنین با اشاره به نتایج یک نظرسنجی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بالاترین میزان رضایتمندی در میان دستگاههای قضایی را به خود اختصاص داده است و برای تداوم این روند، همکاری سایر دستگاهها ضروری است.
در این نشست، استاندار لرستان نیز با قدردانی از اقدامات ثبتی در استان، آمادگی کامل استانداری را برای حمایت از برنامههای توسعهای این سازمان اعلام کرد و گفت: هرچقدر سطح خدمات به مردم ارتقا یابد، باز هم نیاز به خدمترسانی بیشتر احساس میشود و خوشبختانه اقدامات ثبتی موجب رضایت عمومی شده است.
شاهرخی با تأکید بر لزوم وفاق و همدلی، افزود: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل متقابل میتوان موانع خدمترسانی را برطرف کرد.
در این دیدار، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف ساختمان نیمهکاره اداره ثبت اسناد لرستان، مولدسازی، تأمین اعتبارات و سایر مسائل زیرساختی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.