لاریجانی:
ما به دنبال مذاکره عاقلانه هستیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که آمریکاییها با طرح مسائلی مانند محدودیتهای موشکی، مدلی را مطرح میکنند که عملاً مسیر مذاکره را منتفی کند.
به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آمریکاییها به غلط میگویند که ایران مذاکره نمیکند.
لاریجانی روز سهشنبه و در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راه مذاکره با آمریکا بسته نیست. آمریکاییها فقط حرف از مذاکره میزنند و پای میز مذاکره نمیآیند و به غلط میگویند جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند! در حالی که ما به دنبال مذاکره عاقلانه هستیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکاییها با طرح مسائلی که خود میدانند امکان تحقق آن وجود ندارد، مثل محدودیتهای موشکی، مدلی را مطرح میکنند که عملاً مسیر مذاکره را منتفی کند.