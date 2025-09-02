به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آمریکایی‌ها به غلط می‌گویند که ایران مذاکره نمی‌کند.

لاریجانی روز سه‌شنبه و در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راه مذاکره با آمریکا بسته نیست. آمریکایی‌ها فقط حرف از مذاکره می‌زنند و پای میز مذاکره نمی‌آیند و به غلط می‌گویند جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند! در حالی که ما به دنبال مذاکره‌ عاقلانه هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکایی‌ها با طرح مسائلی که خود می‌دانند امکان تحقق آن وجود ندارد، مثل محدودیت‌های موشکی، مدلی را مطرح می‌کنند که عملاً مسیر مذاکره را منتفی کند.

