به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در تشریح جلسه روز سه شنبه (۱۱ شهریورماه) کمیسیون انرژی مجلس گفت: جلسه نظارتی کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی برنامه وزارت نیرو درخصوص مدیریت ناترازی برق در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۴ و ارائه گزارشی از وضعیت ذخیره سوخت زمستانی نیروگاه‌ها با حضور وزیر نیرو، معاونین، مدیرعامل شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

وی افزود: در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰۰ مگاوات ناترازی برق وجود داشت که باعث خاموشی‌ها در زمستان شده بود و این در حالی بود که حدود ۸۰۰۰ مگاوات از ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل‌عدم تأمین سوخت در مدار قرار نداشت. ظرفیت نیروگاه‌های ما برای تأمین کامل برق مورد نیاز بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در فصول پاییز و زمستان کفایت می‌کند به شرط آنکه سوخت مورد نیاز آن‌ها تأمین شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به موضوع وابستگی نیروگاه‌ها به گاز، ادامه داد: در فصول سرد سال به دلیل بالا رفتن مصرف گاز در بخش خانگی، تحویل گاز به نیروگاه‌های برق کاهش می‌یابد که بخشی از آن توسط نفت گاز و نفت کوره جبران می‌شود.

حسینی با اشاره به گزارش‌های آماری ارائه شده در جلسه امروز اعضای کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نیرو، مطرح کرد: در این جلسه گزارشی از میزان تحویل گاز و سوخت مایع از ابتدای سال تاکنون ارائه شد. در پنج ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۴/۳ درصد افزایش تولید انرژی برق اتفاق افتاده و سوخت معادل مصرفی نیز ۴/۷ درصد افزایش یافته است. در این مدت، تحویل گاز طبیعی به نیروگاه‌ها ۱/۵ درصد، تحویل نفت گاز حدود ۱۸ درصد و تحویل نفت کوره حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است، هم اکنون موجودی ذخیره مفید نفت گاز و نفت کوره از وضعیت مناسبی برخوردار است که تا قبل از شروع فصل سرد سال بایستی ذخیره سوخت مایع ادامه یابد.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به فرصت کمیسیون به وزارت نیرو برای همکاری با وزارت نفت برای هماهنگی بیشتر در فصل سرما، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه وزارت نیرو در اواخر بهار، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در زمستان را به وزارت نفت اعلام می‌کند و وزارت نفت موظف به تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها است؛ در این جلسه، قرارگاه ناترازی انرژی مکلف شد جلسات مستمر با مجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو جهت هماهنگی تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها برگزار کند و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

