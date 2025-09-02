به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، در دیدار نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان که با حضور کارشناسان معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان صورت گرفت درباره ارتقای سطح تعامل این دو مجموعه گفت‌و‌گو شد.

گفتنی است در این دیدار بر موضوعاتی مانند لزوم توجه به سیاست‌های کلی قانونگذاری در فرایند تصویب قوانین و تسریع در تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شد و بر تعامل بیشتر معاونت قوانین مجلس با پژوهشکده شورای نگهبان به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیندهای قانونگذاری توفق شد.

همچنین تهیه فهرست مسائل نظام قانونگذاری و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشکده شورای نگهبان برای انجام پژوهش‌های لازم بمنظور حل و فصل مسایل مربوطه و نیز استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان در راستای ارتقای دانش حقوق اساسی و الزامات قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی از موضوعاتی بودند که در این جلسه درباره آنها بحث شد و قرار شد برای اجرایی شدن آنها برنامه‌ریزی شود.

