گفت‌وگوی رؤسای جمهور ایران و چین سازنده و راهگشا بود

مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری با اشاره به گفت‌وگوی امروز رؤسای جمهور ایران و چین، تاکید کرد: گفت‌وگو سازنده و راهگشا بود و طیفی از مسائل راهبردی و دوجانبه نیز مطرح و توافقات خوبی حاصل شد.

به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگوی امروز رؤسای جمهور ایران و چین سازنده و راهگشا بود. طیفی از مسائل راهبردی و دوجانبه نیز مطرح و توافقات خوبی حاصل شد. 

در سخنرانی آقای شی در نشست شانگهای رویکرد فعال منطقه‌ای و در شانگهای پلاس، ابتکار حکمرانی جهانی شامل برابری حاکمیت،‌ رعایت قوانین بین‌المللی و چندجانبه گرایی مطرح شد.»

 

