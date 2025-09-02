به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگوی امروز رؤسای جمهور ایران و چین سازنده و راهگشا بود. طیفی از مسائل راهبردی و دوجانبه نیز مطرح و توافقات خوبی حاصل شد.

در سخنرانی آقای شی در نشست شانگهای رویکرد فعال منطقه‌ای و در شانگهای پلاس، ابتکار حکمرانی جهانی شامل برابری حاکمیت،‌ رعایت قوانین بین‌المللی و چندجانبه گرایی مطرح شد.»

