به گزارش ایلنا،‌ سید محمد صاحبکار خراسانی با مدیران و کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و‌ برنامه‌ریزی دادگستری استان خوزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون راهبردی دستگاه قضا اظهار کرد: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی قلب تپنده دادگستری است که می‌بایست کارکنانی که مدارک تحصیلی مرتبط داشته و انگیزه و کارایی لازم را دارند، جذب معاونت شوند تا کار‌ها به صورت تخصصی‌تر انجام شود.

وی در ادامه پس استماع مسائل و مشکلات مطرح شده توسط همکاران خوزستان بیان کرد: ضرورت دارد رقومی‌سازی در استان با جدیت پیگیری و اجرا شود. همچنین علیرغم کمبودها، رقومی‌سازی در خوزستان شروع شده و انشاالله در صورت تامین تجهیزات، استان آمادگی لازم جهت الکترونیکی شدن کل شعب و اسکن و ثبت پرونده‌های جریانی شعب (رقومی سازی) و اسکن و ثبت در مبدا (شعبه) و کاهش ورودی پرونده به بایگانی راکد را دارد.

گفتنی است مشکلات زیرساختی و تامین تجهیزات برای کارمندان جدیدالاستخدام نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو در این جلسه بود.

همچنین صاحبکارخراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه از واحد بایگانی راکد مرکز استان خوزستان بازدید کرد.

انتهای پیام/