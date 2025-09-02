خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون راهبردی قوه قضاییه:

معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی قلب تپنده دادگستری است

معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی قلب تپنده دادگستری است
کد خبر : 1681196
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران و کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان خوزستان در خصوص بررسی مشکلات و نقاط قوت دادگستری این استان با معاون راهبردی قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری استان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا،‌ سید محمد صاحبکار خراسانی با مدیران و کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و‌ برنامه‌ریزی دادگستری استان خوزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون راهبردی دستگاه قضا اظهار کرد: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی قلب تپنده دادگستری است که می‌بایست کارکنانی که مدارک تحصیلی مرتبط داشته و انگیزه و کارایی لازم را دارند، جذب معاونت شوند تا کار‌ها به صورت تخصصی‌تر انجام شود.

وی در ادامه پس استماع مسائل و مشکلات مطرح شده توسط همکاران خوزستان بیان کرد: ضرورت دارد رقومی‌سازی در استان با جدیت پیگیری و اجرا شود. همچنین علیرغم کمبودها، رقومی‌سازی در خوزستان شروع شده و انشاالله در صورت تامین تجهیزات، استان آمادگی لازم جهت الکترونیکی شدن کل شعب و اسکن و ثبت پرونده‌های جریانی شعب (رقومی سازی) و اسکن و ثبت در مبدا (شعبه) و کاهش ورودی پرونده به بایگانی راکد را دارد.

گفتنی است مشکلات زیرساختی و تامین تجهیزات برای کارمندان جدیدالاستخدام نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو در این جلسه بود.

معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی قلب تپنده دادگستری است

همچنین صاحبکارخراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه از واحد بایگانی راکد مرکز استان خوزستان بازدید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی