معاون راهبردی قوه قضاییه:
معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی قلب تپنده دادگستری است
مدیران و کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خوزستان در خصوص بررسی مشکلات و نقاط قوت دادگستری این استان با معاون راهبردی قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری استان دیدار کردند.
به گزارش ایلنا، سید محمد صاحبکار خراسانی با مدیران و کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خوزستان دیدار و گفتوگو کرد.
معاون راهبردی دستگاه قضا اظهار کرد: معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی قلب تپنده دادگستری است که میبایست کارکنانی که مدارک تحصیلی مرتبط داشته و انگیزه و کارایی لازم را دارند، جذب معاونت شوند تا کارها به صورت تخصصیتر انجام شود.
وی در ادامه پس استماع مسائل و مشکلات مطرح شده توسط همکاران خوزستان بیان کرد: ضرورت دارد رقومیسازی در استان با جدیت پیگیری و اجرا شود. همچنین علیرغم کمبودها، رقومیسازی در خوزستان شروع شده و انشاالله در صورت تامین تجهیزات، استان آمادگی لازم جهت الکترونیکی شدن کل شعب و اسکن و ثبت پروندههای جریانی شعب (رقومی سازی) و اسکن و ثبت در مبدا (شعبه) و کاهش ورودی پرونده به بایگانی راکد را دارد.
گفتنی است مشکلات زیرساختی و تامین تجهیزات برای کارمندان جدیدالاستخدام نیز از دیگر محورهای گفتوگو در این جلسه بود.
همچنین صاحبکارخراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه از واحد بایگانی راکد مرکز استان خوزستان بازدید کرد.