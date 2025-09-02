خبرگزاری کار ایران
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش استخدام می‌کند

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد کارمند علمی پیمانی ۶ساله می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته و تخصص‍های تصویربرداری، تدوین‌گر، گویندگی، کارگردان، رایانه (برنامه نویسی و طراحی سایت)، هوش مصنوعی (طراحی مدل، اوسینت، پژوهش‌گر مهندسی اجتماعی، تحلیل‌گر داده و ..)، گرافیک، گزارشگر رادیو، خبرنگار(خبر نویسی)، عکاس(عکاس خبر)، مترجم زبان انگلیسی و عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم ارتباطات و روابط عمومی، هنرهای دیجیتال (گرافیک، انیمیشن، تولید محتوا، طراحی سه بعدی)، مدیریت رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرایط مشخص و به تعداد محدود داوطلب استخدام پیمانی کارمند (مرد) می‌پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند تا تاریخ 31شهریور1404 با مراجعه به آدرس www.aja.ir ضمن اطلاع از ضوابط استخدامی، نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

