خبرگزاری کار ایران
دیدار پزشکیان با رئیس‌جمهور چین

کد خبر : 1681137
مسعود پزشکیان با رئیس‌جمهور چین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان امروز - سه شنبه ۱۱ شهریور ماه - با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین دیدار و گفت و گو کرد.

پزشکیان که از روز یکشنبه  - نهم شهریور ۱۴۰۴ - به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای عازم شهر تیانجین چین شده بود، ظهر امروز - سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - به وقت محلی وارد پکن شد.

رئیس‌جمهور در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای با رئیس‌جمهور روسیه، رئیس‌جمهور تاجیکستان، نخست‌وزیر پاکستان و دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کرد.

