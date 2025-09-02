دیدار پزشکیان با رئیسجمهور چین
مسعود پزشکیان با رئیسجمهور چین دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان امروز - سه شنبه ۱۱ شهریور ماه - با شی جین پینگ رئیسجمهور چین دیدار و گفت و گو کرد.
پزشکیان که از روز یکشنبه - نهم شهریور ۱۴۰۴ - به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای عازم شهر تیانجین چین شده بود، ظهر امروز - سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - به وقت محلی وارد پکن شد.
رئیسجمهور در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای با رئیسجمهور روسیه، رئیسجمهور تاجیکستان، نخستوزیر پاکستان و دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کرد.