خبرگزاری کار ایران
از سوی دیوان محاسبات کشور صورت گرفت؛

تسهیل‌گری در تأمین مالی خرید واگن‌های مترو

تسهیل‌گری در تأمین مالی خرید واگن‌های مترو
دیوان محاسبات کشور در چارچوب نقش تسهیل‌گرانه خود و در راستای صیانت از بیت‌المال و خدمت به منافع عمومی،موانع اجرایی تأمین مالی خرید واگن از چین را برطرف کرد.

به گزارش ایلنا،به دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و در راستای ارتقای خدمات حمل‌ونقل شهری، پس از جلسه با رئیس‌جمهور و در نشستی با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه، معاونین بانک مرکزی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مدیرعامل بانک شهر، با استناد به مصوبات قانون بودجه، هیئت وزیران، شورای اقتصاد و ظرفیت‌های قانونی موجود موانع اجرایی تأمین مالی خرید واگن از چین برطرف شد.

بر این اساس، امکان اختصاص و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برای تأدیه پیش‌پرداخت خرید ۱۷۷۰ دستگاه واگن مترو برای تهران و سایر کلان‌شهرها فراهم گردید.

این اقدام در چارچوب نقش تسهیل‌گرانه دیوان محاسبات و در راستای صیانت از بیت‌المال و خدمت به منافع عمومی صورت گرفته است.

 

