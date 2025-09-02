از سوی دیوان محاسبات کشور صورت گرفت؛
تسهیلگری در تأمین مالی خرید واگنهای مترو
دیوان محاسبات کشور در چارچوب نقش تسهیلگرانه خود و در راستای صیانت از بیتالمال و خدمت به منافع عمومی،موانع اجرایی تأمین مالی خرید واگن از چین را برطرف کرد.
به گزارش ایلنا،به دستور رئیسکل دیوان محاسبات کشور و در راستای ارتقای خدمات حملونقل شهری، پس از جلسه با رئیسجمهور و در نشستی با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه، معاونین بانک مرکزی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها و مدیرعامل بانک شهر، با استناد به مصوبات قانون بودجه، هیئت وزیران، شورای اقتصاد و ظرفیتهای قانونی موجود موانع اجرایی تأمین مالی خرید واگن از چین برطرف شد.
بر این اساس، امکان اختصاص و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برای تأدیه پیشپرداخت خرید ۱۷۷۰ دستگاه واگن مترو برای تهران و سایر کلانشهرها فراهم گردید.
این اقدام در چارچوب نقش تسهیلگرانه دیوان محاسبات و در راستای صیانت از بیتالمال و خدمت به منافع عمومی صورت گرفته است.