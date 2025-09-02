حمایت منصوری از کنسرت خیابانی همایون شجریان

به گزارش ایلنا، آذر منصوری در واکنش به برگزاری کنسرت مردمی همایون شجریان در میدان آزادی تهران، در شبکه ایکس نوشت:

« در شرایطی که بسیاری از مردم توان خرید بلیت‌های گران کنسرت‌ها را ندارند، همایون شجریان می خواهد کنسرتی رایگان برگزار کند؛ پیشنهادی که سال ها پیش هم مطرح کرده بود. دلیل این حملات غیر منصفانه علیه او چیست؟

نه دل به دولت و تاج و نگین خوش است مرا رضای خلق خدا، همنشین خوش است مرا »

انتهای پیام/