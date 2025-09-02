خبرگزاری کار ایران
باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین باقی ماند

نتایج شانزدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی حزب جامعه اسلامی مهندسین مشخص شد.

به گزارش ایلنا، شانزدهمین مجمع سراسری حزب جامعه اسلامی مهندسین روز پنجشنبه( ششم شهریور۱۴۰۴)  با حضور اعضا از سراسر کشور و نماینده وزارت کشور بصورت مجازی برگزار و در نهایت محمد رضا باهنر به عنوان دبیر کل حزب ابقا شد.

نتایج شمارش آرا این دوره به ترتیب بیشترین رای به این است:

«محمد رضا باهنر، احمد نیکفر، محمدمهدی زاهدی، علیرضا خجسته پور ، حمیدرضا فولادگر، علی محمد بدیعی، غلامحسین نجابت، محمدمهدی مفتح، جبار کوچکی نژاد، سیدمهدی هاشمی ، علیرضا، شیخ عطار، جعفر قادری، علی عبدالهیان، مهدی اسماعیلی، محسن اردکانی، احمد طاهری، اکبر اسمعیلی، جواد توسلی مهر، محمدحسین عرب پور، بهادر ولیزاده، محمدجواد عسگری، محسن صادقیان، جعفر حعفری، صاحب حجتی، علیرضا جوانمردی،احمد اسلامیان، امیرحسین فتوحی»

 

