محمودی در تذکر شفاهی:
در بحران مدیریت گرفتار شده ایم
به گزارش ایلنا، مرتضی محمودی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: پوچ بودن موضوعی که نتانیاهو از آن برای تضعیف روحیه ملت ایران استفاده کرد، حتما با مدیریت قدرتمند و حضور مجاهدانه همه مسئولان از مجلس و دولت و سایر دستگاهها اثبات خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیمی که خودش در زمینه آب، آب شرب و آب سالم و مسایل خدمات داخلی به مردم خودش دچار مشکل است و امروز در باتلاق مدیریت روانی جامعهاش گرفتار شده، طرح تصویر سراب پوچ برای آب و برق و خدمات کشور و ملت ما را تصویر کرده است که در فرماندهی این جبهه برای نابود کردن سراب دشمن صهیونیستی، وزارت نیرو و شخص وزیر جلودار هستند.
محمودی با بیان اینکه طبق اصل ۳ و اصل ۴۵ قانون اساسی باید این خدمات در حوزههای آب و برق عادلانه، بدون تبعیض و با دقت به همه مردم ایران برسد؛ اضافه کرد: این شایسته نیست که ما ادعا کنیم امروز در بحران عمیق آب گرفتاریم در حالی که به اعتقاد بنده ما در بحران مدیریت گرفتار شده ایم. بحران مدیریتی که تنها برای امروز نیست و از سالها قبل وجود دارد؛ خواهش ما از وزارت نیرو این است که در خصوص عملکرد مدیران خود کاری کند تا گلایههایی که امروز از گذشته وجود دارد در این دوره ادامه نداشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قبال سیاستگذاری و برنامه ریزیهایی که داریم حتما باید در دو حوزه آب و برق توجه بیشتری داشته باشیم، گفت: همانطور که نمایندگان دیگر هم اعلام کردند ما ابتدا باید بحران را بپذیریم و همه یکپارچه بدانیم که بحران آب داریم، بعد به سراغ حل بحران برویم، البته طبق آمار پژوهشکدهها و اندیشکدههای مربوطه آنچه از بحران آب گفته میشود بیشتر بحران مدیریت است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حوزه برق میتوانیم بپذیریم که مشکل سوخت، مشکلات نیروگاهها را افزایش داده است که باید وزیر نفت هم در این زمینه پاسخگو باشد؛ اما در مورد آب این مسئله با این صراحت و شفافیت قابل پذیرش نیست و بنده اعتقاد دارم در بحث آب بیشتر بحران مدیریت داریم. در بحث برق هم امروز بیشتر ناترازیها به وسیله صرفه جویی در مصرف حل میشود اما راهکارهای درست آن را به کار نگرفته ایم.