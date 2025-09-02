امنیت ملی به امنیت غذایی گره خورده است

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، با بیان اینکه کشاورزی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است که ۴.۵ میلیون نفر بهره‌دار داشته و ۲۵ درصد اشتغال کشور را دارد، گفت: آب و برق دو موضوع اصلی در حوزه کشاورزی است که با چالش‌های عدیده روبروست.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کاهش عملکردها در حوزه وزارت نیرو عنوان کرد: تا کنون کاری برای کاهش قطعی برق چاه‌های کشاورزی نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه‌عدم مدیریت آب چالشی است که به دلیل مدیریت ناکارآمد است، عنوان کرد: بحران عمیقی در این حوزه‌ها داریم و شاهد نابودی محیط زیست، تهدید امنیت آبی و تشدید خشکسالی هستیم که به علت ضعف اجرا و نبود عزم ملی است که باید بر اساس برنامه هفتم عمل شود.

عسکری در ادامه تصریح کرد: رویکردسازی‌ای غلط و سنتی وزارتی نیرو که بر مدیریت عرضه متمرکز شده باعث شده سدسازی‌های بی‌رویه را شاهد باشیم همچنین نادیده گرفتن حق آبه‌های زیست محیطی باعث تشدید خشکسالی تالاب‌ها شده است.

وی در ادامه با اشاره به ترویج الگوی کشت نادرست که باعث افزایش کشت آب بر در کشور شده، بیان داشت: این اتفاق باعث افزایش تقاضای مصنوعی آب شده و فرسودگی حکمرانی آب نیز باید متناسب با برنامه هفتم اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به انتقاد ازعدم هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و گفت: لازم هست هرچه سریع‌تر هماهنگی با هم افزایی در دستگاه‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به تعارض منافع موجود در حوزه آب عنوان کرد: برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو باید افزایش فروش آب داشته باشند در حالی که بهره وری در این زمینه بر اساس برنامه هفتم بسیار مهم است. از سوی دیگر شاهد قوانین قدیمی در این حوزه هستیم که مشکلات را به ویژه در حوزه توزیع عادلانه آب افزایش داده و این قانون پاسخگوی بحران فعلی نیست.

عسکری در ادامه فرونشست زمین و افزایش مشکلات خاک را نیز از دیگر چالش‌های حوزه انرژی برشمرد و افزود: راندمان آبیاری بسیار پایین آمده و وزارت نیرو باید برنامه برای توسعه شبکه‌های آب بر اساس برنامه هفتم داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازعدم اجرای تکالیف قانونی و ضعف اجرای برنامه هفتم در وزارت نیرو، عنوان کرد: ماده ۳۸ قانون برنامه برای بازنگری در مدیریت آبفا و ماده ۴۰ این قانون در رابطه با کشت فراسرزمینی با هدف تأمین امنیت ملی که به امنیت غذایی گره خورده، ضروری است و ما نیز در مجلس ظرفیت‌سازی می‌کنیم.

