به منظور شرکت در جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی؛

پزشکیان وارد پکن شد

رئیس جمهور به منظور شرکت در مراسم جشن گرامیداشت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم و نیز رژه نظامی نیروهای مسلح چین، دقایقی قبل وارد پکن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،مسعود پزشکیان که از روز یکشنبه برای شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نیز اجلاس شانگهای پلاس به تیانجین چین سفر کرده بود، ظهر امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی، به دعوت "شی جین پینگ" رئیس جمهوری این کشور و به منظور حضور در مراسم جشن گرامیداشت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم و نیز رژه نظامی نیروهای مسلح چین، وارد شهر تاریخی پکن، پایتخت این کشور شد.

رئیس جمهور همچنین در جریان حضور در پکن، با همتای چینی خود نیز دیدار خواهد داشت.

پزشکیان در حاشیه شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، با روسای جمهور روسیه، ترکیه و تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و دبیرکل سازمان ملل نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور مسیر تیانجین تا پکن را با قطار سریع السیر با بیشینه سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت طی کرد.

