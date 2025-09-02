آقارکاکلی در جریان رسیدگی به عملکرد وزارت نیرو در مدیریت ناترازی آب و برق:
ناترازی مدیریتی در حوزه انرژی مشکل اصلی کشور است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با استفاده از ماینرها برای حل بخش اعظمی از مشکلات حوزه برق، گفت: برای حل مشکل آب نیز سدها و رودخانههای کشور نیازمند لایروبی هستند.
به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابههای زیست محیطی، ناترازی مدیریتی در حوزه انرژی را مشکل اصلی کشور دانست و گفت: ضعف در گفتمانهای چندگانه مقامات دولت باعث خدشهدار شدن به اعتماد مردم شده است.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور میگوید «ما برق و آب نداریم؛ چه کار کنیم.» اگر قرار بود مردم راهکار دهند پس مسئولان و کارگزاران چه کاره هستند.
وی در ادامه فاصله میان میزان تولید برق و میزان برق مورد نیاز را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: این فاصله باعث مشکلات عدیده در حوزه برق خانگی، صنعت و کشاورزی شده است و قطعیهای مکرر برق کشاورزی امنیت غذایی را دچار خدشه کرده و محیط کاری را ناامن کرده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت برخورد با استفاده از ماینرها خاطرنشان کرد: امروز سدهای کشور خالی است و نیازمند لایروبی لذا لازم است از ماشینهای سنتی برای این کار استفاده شده و به سیکل ترکیبی رجوع شود ضمن اینکه رودخانهها نیز باید لایروبی شوند.