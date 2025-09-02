ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده است

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی کیا در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی با بیان اینکه امسال حدود ۳۰۰ همت خسارت از محل ناترازی انرژی در حوزه صنعت داشتیم، گفت: برخی صنایع تولیدکننده برق هستند و آن را به شبکه می‌فرستند اما هنگام دریافت مجدد با قطعی‌های مکرر مواجه هستند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز قطعی‌های بابرنامه و بی‌برنامه ۲ساعته و گاهی ۴ساعته هفتگی برق، صنعت را با مشکل مواجه کرده، اظهار داشت: فیدرهایی که در مسیر شهرک‌های صنعتی کوچک قرار گرفت نیز چالش‌های دیگری را برای صنایع بزرگ ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه‌عدم النفع حوزه برق به ۷ هزار همت رسیده که یک خسارت زیانبار است، عنوان کرد: ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده که به واسطه آن شاهد کاهش تولید و در ادامه‌عدم دریافت مالیات هستیم که نگرانی‌های زنجیره واری را در حوزه تولید و صنعت ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت در سال آینده را از دیگر مشکلات ناترازی برق دانست و افزود: وزارت نیرو باید همین امروز با قول قطعی برای سرمایه گذاران امیدآفرینی کند و برای سال آینده برنامه داشته باشد تا ۲۶ هزار مگاوات نیاز کشور تأمین شود در حالی که هم اکنون تنها ۱۰ هزار مگاوات در مدار است.

