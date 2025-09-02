خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسینی کیا:

ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده است

ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده است
کد خبر : 1680885
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه امسال حدود ۳۰۰ همت خسارت از محل ناترازی انرژی در حوزه صنعت داشتیم، گفت: برخی صنایع تولیدکننده برق هستند و آن را به شبکه می‌فرستند اما هنگام دریافت مجدد با قطعی‌های مکرر مواجه هستند.

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی کیا در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی با بیان اینکه امسال حدود ۳۰۰ همت خسارت از محل ناترازی انرژی در حوزه صنعت داشتیم، گفت: برخی صنایع تولیدکننده برق هستند و آن را به شبکه می‌فرستند اما هنگام دریافت مجدد با قطعی‌های مکرر مواجه هستند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز قطعی‌های بابرنامه و بی‌برنامه ۲ساعته و گاهی ۴ساعته هفتگی برق، صنعت را با مشکل مواجه کرده، اظهار داشت: فیدرهایی که در مسیر شهرک‌های صنعتی کوچک قرار گرفت نیز چالش‌های دیگری را برای صنایع بزرگ ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه‌عدم النفع حوزه برق به ۷ هزار همت رسیده که یک خسارت زیانبار است، عنوان کرد: ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده که به واسطه آن شاهد کاهش تولید و در ادامه‌عدم دریافت مالیات هستیم که نگرانی‌های زنجیره واری را در حوزه تولید و صنعت ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت در سال آینده را از دیگر مشکلات ناترازی برق دانست و افزود: وزارت نیرو باید همین امروز با قول قطعی برای سرمایه گذاران امیدآفرینی کند و برای سال آینده برنامه داشته باشد تا ۲۶ هزار مگاوات نیاز کشور تأمین شود در حالی که هم اکنون تنها ۱۰ هزار مگاوات در مدار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی