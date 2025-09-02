توسعه و امنیت ایران و چین به یکدیگر گره خورده است

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان گفت: سالروز آغاز امامت مولا و مقتدایمان حضرت ولی‌عصر (عجل ا...تعالی فرجه الشریف) را به نمایندگان محترم، ملت شریف ایران و تمام چشم‌انتظاران آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم؛ از خداوند متعال می‌خواهیم امر فرج ایشان را تسریع بخشد تا جهان از سیطره‌ی این ظلم، بی‌عدالتی و قساوت که تنها گوشه‌ای از آن را در نسل‌کشی غزه شاهد هستیم، رهایی یابد.

وی ادامه داد: همچنین قهرمانی تیم ملی جوانان والیبال کشورمان در مسابقات جهانی را به قهرمانان سربلند و آینده‌دار کشورمان و خانواده‌های محترم آنان، سرمربی با دانش، اعضای کادر فنی و مسئولان مربوطه تبریک و تهنیت می‌گویم. با وجود این جوانان پر تلاش و خستگی‌ناپذیر که حد و مرزی برای موفقیت نمی‌شناسند، آینده‌ی ایران عزیزمان، درخشان خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت نخست‌وزیر و تعدادی از وزرای دولت انقلابی کشور دوست و برادر یمن را به ملت قهرمان یمن تسلیت می‌گویم و حمله‌ی تروریستی و تجاوزکارانه‌ی رژیم صهیونیستی به صنعا را محکوم می‌کنیم و این ضایعه را به ملت قهرمان یمن تسلیت می‌گویم. باند جنایتکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به‌غلط تصور می‌کند که با ارتکاب جنایت‌های بیشتر، راهی به رهایی خواهد یافت اما ترور و کشتار جمعی و نسل‌کشی، هیچ جنایتکاری را رستگار نکرده است و این قطعیست که سرانجام، رژیم نسل‌کش و تروریست صهیونی در دریایی از خون صدها هزار بیگناهی که به شهادت رسانده‌اند، غرق خواهد شد و مایه‌ی عبرت حامیان خود قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: ایران و چین، دو تمدنِ کهنِ آسیایی، با پیوندهای تاریخی و فرهنگیِ عمیق و دیرینه، ظرفیتِ بی‌مانندی برای تامینِ صلح و امنیتِ پایدار و شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای و جهانی عادلانه‌تر وتحققِ چندجانبه‌گرایی دارند.همانطورکه رئیس‌جمهورِ محترمِ چین در سخنرانیِ دیروزِ خود تاکید کرد، ما باید نیرویی برای ثبات در این دنیای بی‌ثبات باقی بمانیم. ما باید به برچیدنِ دیوارها ادامه دهیم، نه ساختنِ آنها؛ ما باید به دنبال ائتلاف باشیم، نه جدایی.

قالیباف افزود: توسعه و امنیت ایران و چین به ‌لحاظ تاریخی و ژئوپلتیک به یکدیگر گره خورده است و تهران و پکن از این موضوع به‌خوبی آگاه‌اند. «سرنوشت مشترک جهانی» پایه و اساسِ نظمِ نوینِ بین‌الملل خواهد بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: مجلس شورای اسلامی، به جد معتقد است که همکاری‌های ایران و چین در تمامِ سطوحِ موردِ توافق باید از سطح حرف به عرصه‌ی عمل برسد و اجلاسِ‌سرانِ‌سازمانِ همکاریِ شانگهای را فرصتی تاریخی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و تقویت همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و زیرساختی می‌داند و رفعِ موانعِ بوروکراتیک و قانونیِ پیشِ رویِ اجرایِ توافقِ جامعِ راهبردی و پروژه‌های مشترک را اولویت اصلی خود قرار داده است؛ ابتکار کمربند و راه چارچوبِ پیش برنده‌ی این همکاری‌هاست.

وی افزود: ما بطور کامل از تلاش‌های مجدانه‌ی رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در این اجلاس برای ارتقای سطح تعاملات در بخش‌های مختلف بین دو کشور و با سایر کشورهای عضو و ناظر حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که همکاریِ ایران و چین به عنوان دو عضوِ کلیدیِ سازمانِ شانگهای، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.

قالیباف تاکید کرد: این روزها دشمن با فضاسازی برای شروعِ فرایندِ اجرایی شدنِ مکانیسمِ ماشه برخی نگرانی‌ها را برای مردم ایجاد کرده است. مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودنِ استفاده از این روش را تبیین کرده‌اند و دیگر کشورهای عضوِ شورای امنیتِ سازمان ملل مانند روسیه و چین هم بصورت رسمی بر آن تصریح کرده اند. روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام، حق فعال کردنِ مکانیسمِ پاراگرافِ ۳۷ برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایندِ بازگرداندنِ قطعنامه‌ها را آغاز کرده اند، بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارندهبرای هزینه مند کردنِ این اقدامِ غیرقانونیِ طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییرِ تصمیمِ دشمن در فعال کردنِ مکانیسمِ ماشه شود. تصمیمِ واحدِ نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می‌شود. اما آنچه امروز مهمتر بنظر می‌آید، روشن کردنِ این نکته است که برخلاف فضاسازی‌های شدیدی که دشمن ایجاد کرده است، قطعنامه‌های تحریمیِ سازمان ملل علیرغم اینکه کاغذپاره نیستند اما پیامدهای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت. البته این مسئله در صورتیست که با تبیینِ مناسب بارِ روانیِ ناشی از فضاسازی‌های دشمن مدیریت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین دلیلِ این واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادیِ ذکر شده در این قطعنامه‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط است و بسیار کم اثرتر از تحریم‌های عمومی و با مصادیق بسیار زیادیست که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. بعبارت دیگر با بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم اقتصادیِ جدیدی نیست‌ که به تحریم های فعلی اضافه شود. دلیل دوم این است که با پیگیریِ نهادِ اوفک از جانبِ دولتِ زیاده خواهِ آمریکا، تحریم‌های یکجانبه‌ی این کشور به شکل حداکثری اجرایی می‌شود. که البته ما شاهد هستیم با همه‌ی پیگیری‌ها از جانب آمریکا، این کشور نتوانسته مانع فروش نفت ایران شود و تجارت خارجی ما علیرغم چالش‌ها و موانع جریان دارد. این در حالیست که تحریم‌های سازمان ملل به نسبت تحریم‌های یکجانبه‌ی امریکا، گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد. ممکن است عده‌ای اهمیتِ بازگشتِ قطعنامه‌های‌تحریمی‌علیه‌ایران‌ را در ایجادِ زیرساختِ حقوقیِ بین‌المللی برای تحریم‌های آمریکا بدانند و مدعی شوند که این زیرساختِ قانونی باعث می‌شود که تحریم‌های آمریکا مؤثرتر از قبل اجرایی شود. توضیح داده شد که از نظر حقوقی این قطعنامه‌ها شامل تحریم‌های کم شدتی هستند و شامل تحریم صادرات نفت ایران نمی‌شوند اما آنچه جای تردید در نادرست بودنِ ادعای ایجادِ زیرساختِ حقوقی برای تحریم‌های آمریکا باقی نمی گذارد غیرقانونی دانستنِ مکانیسم ماشه توسط روسیه و چین بعنوان دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است که به نبودن مشروعیت قانونیِ تلاش اروپایی منجر می‌شود و باعث می‌شود بخش مهمی از جامعه بین‌الملل در اجرایی شدن این تحریم‌ها جدیت نداشته باشند.

وی گفت: همچنین دشمن با فضاسازی اِعمال مکانیسم ماشه را رفتن ذیل فصل هفتم سازمان ملل و مقدمه‌ی جنگ علیه ایران معرفی کرده است. این ادعا در حالیست که اولا جنگ دوازده روزه به ما نشان داد که دشمن برای جنگ نیازی به قطعنامه‌ی سازمان ملل نمی‌بیند، ثانیا در این قطعنامه‌ها اشاره‌ای به ماده‌ی ۴۲ منشور ملل متحد که زمینه ساز توسل به زور است ندارد و برای این امر نیاز به قطعنامه‌ی جدیدیست که با وتوی کشورهای چین و روسیه روبرو خواهد شد. آنچه برای عدم حمله‌ی دشمن مهم است نه مکانیسم ماشه بلکه حفظ انسجام ملی و افزایش توان نظامی ایران است. به لطف تلاش‌های صورت گرفته توان دفاعی ما در وضعیت بازدارنده‌ای قرار دارد به همین جهت حفظ انسجام ملی در برابر دشمن و ایجاد آرامش در مردم توسط همه‌ی مسئولین و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از مصادیق آن تبیینِ میزانِ اثراتِ واقعیِ فعال شدنِ مکانیسمِ ماشه است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در همین راستا از همه‌ی مسئولین کشور مخصوصاً دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت خانه‌های مختلف دولت، تحلیل گران وکارشناسان حوزه‌ی بین‌الملل و اقتصاد لازم است که با تبیین دقیق، کم اثر بودن بازگشتن قطعنامه‌های سازمان ملل را برای جامعه روشن کنند تا دشمن نتواند برساختِ رسانه‌ای نادرستی از مکانیسم ماشه، ایجاد کند و بتوان آثار روانی منفی این مسئله را مدیریت کرد.

