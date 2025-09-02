آغاز نشست علنی صحن مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری کار ایران
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف رئیس قوه مقننه دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش ایلنا جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، 11 شهریور ماه 1404) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 6 و 45 دقیقه صبح به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

مجتبی بخشی پور عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری.

