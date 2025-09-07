فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده است. در ابتدا، پیشنهاد تعطیلی روزهای شنبه مطرح شد، اما به دلیل ایرادات مطرح شده از سوی فقهای شورای نگهبان این طرح برگشت داده شد،

وی ادامه داد: نهایتاً بحث کاهش ساعات اداری در کمیسیون اجتماعی مطرح شد که ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه تبدیل و در صحن کمیسیون تصویب شد و قرار بر این شد که ساعات کاری از روز شنبه تا پایان ساعات اداری روز چهارشنبه ادامه یابد و روز پنج‌شنبه ساعت کاری نداشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین، روز جمعه هم براساس قانون اساسی به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شد. ما این مصوبه را از کمیسیون به صحن بردیم و مصوب شد اما در نهایت در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه رد شد و مجمع آن را مغایر با قانون دانست و بیان کرد که کاهش ساعات کار اداری با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد و مغایر آن است.

وی ادامه داد: براساس سیاست‌های کلی نظام باید رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه تحقق پیدا کند که با کاهش ساعات اداری ممکن نیست. نکته دیگر این است که کاهش ساعات کار اداری برای کارگران هم با قوانین کار و سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

رنجبر گفت: پس از طرح این مسائل، این موضوع دوباره به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد و در نهایت، مجددا موضوع کاهش ساعات کار از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در صحن کمیسیون تصویب گردید. یعنی ما با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه موافق هستیم.

وی ادامه داد: این طرح در صحن مطرح شد اما به دلیل ابهاماتی که برای رئیس مجلس و برخی از نمایندگان پیش آمد، دوباره به کمیسیون ارجاع شد تا اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: احتمالا در ساعات کاری تغییری داده شود. احتمال اینکه در کمیته کاری کمیسیون اجتماعی روی موضوع ساعت بحث کند و تغییری داده شود، وجود دارد.

رنجبر گفت: رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی هفته گذشته قبل از اینکه مجددا این طرح را بررسی کنند دیداری با آیت الله آملی لاریجانی داشتند در این دیدار در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، تعطیلی پنجشنبه‌ها و برخی از لوایح صحبت شد.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان می‌برد که دوباره این طرح در کمیسیون بررسی و دوباره به صحن بازگردد ادامه داد: بستگی به اولویت‌های کمیسیون اجتماعی دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چه موضوعاتی درخصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است، گفت: ایشان انصافا همراهی خوبی دارند و در مجموع تاکید بر حل مشکل دارند. در واقع دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی مثبت ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/