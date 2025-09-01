سردار جوانی:
ایران با قدرت موشکی خود اسرائیل را وادار به عقبنشینی کرد
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تحلیلگران و حتی اندیشمندان غربی اذعان دارند که ایستادگی و قدرت موشکی ایران بود که اسراییل را وادار به عقبنشینی کرد.
به گزارش ایلنا، سردار یدالله جوانی، در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور در مشهد گفت: دشمنان در جنگ دوازده روزه اهدافی از جمله ایجاد تفرقه، تضعیف توان دفاعی، نابودی صنعت هستهای، براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال میکردند که همه این اهداف با شکست مواجه و ملت ایران پیروز شد.
وی افزود: محاسبات دشمن درباره ایران اشتباه بود و این موضوع در همان پیام اولیه رهبر معظم انقلاب به وضوح تبیین شد. جنگ اخیر نشان داد که گفتمان مقاومت، کارآمد و اثباتشده است و نظریه سازش راه به جایی نخواهد برد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: وظیفه دانشگاهها، اساتید و رسانهها این است که این حقایق را برای نسل جوان تبیین کنند و نشان دهند که مسیر پیشرفت ایران جز از طریق مقاومت و اتکا به توان داخلی میسر نیست.
سردار جوانی ادامه داد: نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر ساخت ایران قوی تأکید دارد، رهبر انقلاب بارها تاکید کردهاند که در نظام طبیعت، ضعیف پایمال است و تنها راه نجات ایران، قوی شدن در تمامی عرصهها چه در حوزه علم و فناوری، چه در پزشکی و صنعت و چه در حوزه دفاعی و نظامی است.
وی گفت: در مقابل این نگاه، جریان دیگری در کشور وجود دارد که با تردید به تواناییهای ملت ایران مینگرد و به جای اتکا به ظرفیتهای داخلی، نسخههایی مانند «مدل ژاپن و آلمان» را مطرح میکند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:این جریان، امروز نیز در بیانیههای خود، خواستار تغییر رویکرد اساسی، مذاکره جامع با آمریکا و بازگشت به توافقاتی شده است که استقلال و توانمندی ایران را زیر سوال میبرد.
سردار جوانی ادامه داد: در حالی که جمهوری اسلامی پیروز جنگ اخیر شد و توانست دست برتر را در میدان تثبیت کند، طرح چنین دیدگاههایی در داخل کشور خطری جدی است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن، امروز نیز به دنبال محدود کردن ایران در حوزه موشکی، هستهای و نفوذ منطقهای است و هرگونه عقبنشینی در این شرایط، به معنای دادن فرصت به دشمن خواهد بود.
سردار جوانی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تشکر از نیروهای مسلح افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با سالها مجاهدت، ایران را به نقطهای رساندهاند که حتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در صورت حمله، با ضربات سنگینی مواجه خواهند شد.
وی افزود: دشمن با محاسبهای غلط گمان میکرد که در صورت آغاز جنگ، مردم ایران با آنان همراه خواهند شد و جمهوری اسلامی ظرف چند روز فروخواهد پاشید، اما واقعیت معکوس شد.