خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به چین

شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است

شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است
کد خبر : 1680509
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور سیاسی رهبری انقلاب گفت: با سفر رئیس‌جمهور به پکن و تاکید رهبری بر فعال‌شدن توافق ایران و چین، فرصت‌های مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی جدید ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا، علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«به عنوان نماینده ‎ایران در مذاکرات سه‌جانبه با ‎چین و عربستان در سال ۱۴۰۱، نقش پکن در گشودن گره ۷ ساله در روابط تهران-ریاض را بسیار موثر دیدم.

اکنون با سفر رئیس‌جمهور به پکن و تاکید رهبری بر فعال‌شدن توافق ایران و چین، فرصت‌های مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی جدید ایجاد شده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر