«به عنوان نماینده ‎ایران در مذاکرات سه‌جانبه با ‎چین و عربستان در سال ۱۴۰۱، نقش پکن در گشودن گره ۷ ساله در روابط تهران-ریاض را بسیار موثر دیدم.

اکنون با سفر رئیس‌جمهور به پکن و تاکید رهبری بر فعال‌شدن توافق ایران و چین، فرصت‌های مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی جدید ایجاد شده است.»