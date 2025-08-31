با اشاره به سفر رئیسجمهوری به چین
شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گرههای راهبردی ایجاد شده است
مشاور سیاسی رهبری انقلاب گفت: با سفر رئیسجمهور به پکن و تاکید رهبری بر فعالشدن توافق ایران و چین، فرصتهای مهمی برای گشایش گرههای راهبردی جدید ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا، علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«به عنوان نماینده ایران در مذاکرات سهجانبه با چین و عربستان در سال ۱۴۰۱، نقش پکن در گشودن گره ۷ ساله در روابط تهران-ریاض را بسیار موثر دیدم.
اکنون با سفر رئیسجمهور به پکن و تاکید رهبری بر فعالشدن توافق ایران و چین، فرصتهای مهمی برای گشایش گرههای راهبردی جدید ایجاد شده است.»