رئیس مجلس شورای اسلامی در این تماس تلفنی با اشاره به حوادثی که رژیم مستکبر آمریکا برای کشور ونزوئلا پیش آورده است، گفت: بهانه‌جویی‌های آمریکا علیه کشور ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.

قالیباف همچنین ضمن تقدیر از مواضع جمهوری بولیواری ونزوئلا در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بیان کرد: ماجراجوئی دولت ترامپ در حوزه کارائیب را محکوم می‌‎کنیم و خیلی روشن و شفاف حمایت و همبستگی خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام می‌کنم؛ زیرا ونزوئلا را دوست و متحد خود می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نه جنگ ۱۲ روزه علیه ایران و نه تهدیدات علیه ونزوئلا نباید وقفه‌‎ای در اجرای توافقات دوجانبه ایجاد کند، بلکه باید مناسبات را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که جنبه عملی داشته باشد.

خورخه خسوس رودریگز گومز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی بیان کرد: نه تنها کشور ونزوئلا، بلکه تمامی کشورهای دنیا و ملت‌های آنها از مقابله ایران با رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنند زیرا اقدامات صهیونیست‌ها علیه تمامی بشریت است.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا اقدام امپریالسیم آمریکا علیه کشورش را اقدامی تجاوزکارانه توصیف کرد و گفت: طرح آن‌ها را هیچ کشوری و حتی سازمان ملل متحد هم باور نمی‌کند و آماده هر واکنشی از سوی آن‌ها هستیم.

وی افزود: حرف آن‌ها درباره موادمخدر کاملا دروغ است. ونزوئلا نه تولیدکننده مواد مخدر است و نه محل عبورومرور یا ترانزیت مواد مخدر؛ در حالی که آمریکا اولین کشور مصرف‌کننده موادمخدر است و اقتصاد این کشور به نوعی به پول حاصله از تجارت موادمخدر پس از پولشویی و جابجایی آن وابستگی دارد.

خورخه خسوس رودریگز گومز گفت: مردم ونزوئلا طی تظاهرات‌هایی که بسیار پرتعداد بوده؛ در سطح شهرها آمادگی خود برای حفظ و حراست از کشورشان را اعلام کرده‌اند.