آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت

علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در این خصوص سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر این قانون بخواهد نهایی شود یا دستورالعملی که مدنظر ماست، طبق ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری و براساس طرح ساماندهی، کارکنان دولت باید نظم و نسق پیدا کنند و دولت به‌طور مستقیم وارد محیط کار می‌شوند. این شامل کارگران و کارمندان دولت می‌شود و فرقی نمی‌کند.

این نماینده مجلس گفت: از تعداد این افراد هفتصد و بیست هزار نفر باقی مانده‌اند. بر اساس آماری که خودشان تهیه کرده‌اند، ۷۲۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت‌نام کرده‌اند. حالا منتظر هستیم که ببینیم چه تعداد از این افراد حجمی هستند، چقدر نیروی انسانی هستند، چه خدمات فنی انجام می‌دهند، مدرک تحصیلی‌شان چیست، سوابق کاری‌شان چگونه است و چه کارهایی انجام می‌دهند. این‌ها بحث‌های متعددی دارد که دولت هنوز به اقناع نرسیده است.

بابایی با اشاره به مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت تصریح کرد: در هر صورت باید در مجمع این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس اصرار می‌کند که این اقدام انجام شود.

وی ادامه داد: این بحث چالش‌برانگیز است اگر قرار باشد یکی بگوید من مخالف هستم و دیگری بگوید من موافقم، فقط صورت مسئله را پاک کرده و در نهایت جامعه را قانع نمی‌کند. ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم. راهکار این است که مجمع، دولت، هیات عالی نظارت و مجلس اگر عاقل باشند، که عاقل هم کم است، به یک اجماع برای ساماندهی کارکنان دولت برسند.

انتهای پیام/