رفیعزاده در گفتوگو با ایلنا:
سهمیه زنان و مردان در آزمونهای استخدامی به تناسب مشاغل مشخص میشود
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با کاهش سهمیه زنان در آزمونهای استخدامی گفت: به تناسب مشاغلی که شرایط احراز دارد تصمیمگیری خواهیم کرد و در برخی از حوزهها تعداد خانمها بیشتر از آقایان بوده است؛ مثلاً در آموزش و پرورش، تعداد خانمها بیشتر بوده است و این گونه نیست که یکسان باشد.
علاالدین رفیعزاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با نحوه عملکرد سامانه «دولت سنج» تصریح کرد: دولتسنج یک سامانهای است که نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را در آن منتشر میکنیم تا وضعیت هر یک از دستگاهها چگونه است و برای عموم مردم قابل ملاحظه و مشاهده است.
سالانه نتیجه ارزیابی کوچک شدن دولت اعلام می شود
وی در خصوص کاهش کارمندان دولت و نحوه کوچک شدن دولت عنوان کرد: همه شاخصهای ارزیابی ما در آن دولتسنج قرار میگیرد و بر اساس معیارهایی که ارزیابی میکنیم، سالانه نتیجه ارزیابی آنها اعلام میشود.
در برخی از حوزهها تعداد خانمها بیشتر از آقایان بوده است
