رفیع‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:

سهمیه زنان و مردان در آزمون‌های استخدامی به تناسب مشاغل مشخص می‌شود

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با کاهش سهمیه زنان در آزمو‌ن‌های استخدامی گفت: به تناسب مشاغلی که شرایط احراز دارد تصمیم‌گیری خواهیم کرد و در برخی از حوزه‌ها تعداد خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده است؛ مثلاً در آموزش و پرورش، تعداد خانم‌ها بیشتر بوده است و این گونه نیست که یکسان باشد.

علاالدین رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با نحوه عملکرد سامانه «دولت سنج»  تصریح کرد:  دولت‌سنج یک سامانه‌ای است که نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در آن منتشر می‌کنیم تا وضعیت هر یک از دستگاه‌ها چگونه است و برای عموم مردم قابل ملاحظه و مشاهده است.

سالانه نتیجه ارزیابی  کوچک شدن دولت اعلام می شود

وی در خصوص کاهش کارمندان دولت و نحوه کوچک شدن دولت عنوان کرد:  همه شاخص‌های ارزیابی ما در آن دولت‌سنج قرار می‌گیرد و بر اساس معیارهایی که ارزیابی می‌کنیم، سالانه نتیجه ارزیابی آن‌ها اعلام می‌شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی در سهمیه جذب زنان و مردان در آزمون‌های استخدامی وجود دارد، گفت: ما به تناسب مشاغلی  که شرایط احراز دارد  تصمیم‌گیری خواهیم کرد و در برخی از حوزه‌ها تعداد خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده است؛ مثلاً در آموزش و پرورش، تعداد خانم‌ها بیشتر بوده است  و این گونه نیست که یکسان باشد.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
