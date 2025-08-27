خبرگزاری کار ایران
تعویض سوخت نیروگاه بوشهر با حضور ناظران آژانس اتمی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر و به منظور تأمین به موقع برق شبکه، مقرر شده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه نظارت داشته باشند.

به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر و به منظور تأمین به موقع برق شبکه، مقرر شده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه نظارت داشته باشند.

وی افزود: بدیهی است هر گونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر روی چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت.

 

