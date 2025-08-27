تعویض سوخت نیروگاه بوشهر با حضور ناظران آژانس اتمی

به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر و به منظور تأمین به موقع برق شبکه، مقرر شده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه نظارت داشته باشند.

وی افزود: بدیهی است هر گونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر روی چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت.

