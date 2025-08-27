حسینی کیا در تذکر شفاهی:
قطع مکرر برق با برنامه یا بیبرنامه، مردم را ناراضی کرده است
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به بحران غزه گفت: جنایات رژیم صهیونیستی قلب دنیای اسلام را به درد آورده و لازم است ملتهای مسلمان دو اقدام فوری انجام دهند، ابتدا تشکیل ناتوی اسلامی برای دفاع از امت اسلامی و دومی چاپ پول اسلامی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، دو اقدامی است که باید انجام شود.
وی همچنین به وضعیت پروژههای عمرانی منطقه خود اشاره کرد و افزود: عدم تخصیص و پرداخت مطالبات پیمانکاران باعث کندی پیشرفت پروژههایی مانند راه سنقر به بیستون و سنقر به وینسار و همچنین مسکن ملی شده است. وزیر راه باید برای حل این مسائل اقدامات فوری انجام دهد تا مردم از وضعیت موجود ناراضی نباشند.
حسینیکیا درباره وضعیت کشاورزی نیز گفت: افزایش قیمت کود از ۳۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نیازمند بازنگری کارشناسی است. همچنین اجرای طرح آبیاری ۴۰۰ هکتار از اراضی حاشیه سد جایشان علیرغم موافقت وزارت نیرو متوقف مانده و باید سریعاً پیگیری شود.
وی در پایان به وضعیت برق اشاره کرد و گفت: قطع مکرر برق، با برنامه یا بیبرنامه، مردم را ناراضی کرده و نیازمند چارهاندیشی جدی از سوی وزارت نیرو است.