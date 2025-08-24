پزشکیان:
از پشتیبانی و حسننظر مقام معظم رهبری تشکر میکنم
رئیسجمهوری با اشاره به بیانات امروز رهبری انقلاب تأکید کرد: از حسن نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر میکنم. توصیه ایشان به وحدت و انسجام ملی را به گوش جان بشنویم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بیانات امروز رهبری انقلاب، نوشت: «پیگیری و تلاش برای خدمتگزاری شایسته و بیمنت، وظیفه رئیسجمهور و مبتنی بر عهدی است که با مردم و برای اعتلای نام ایران بستهایم.
از حسن نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر میکنم. توصیه ایشان به وحدت و انسجام ملی را به گوش جان بشنویم.»