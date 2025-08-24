خبرگزاری کار ایران
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی برادران شهید دل حامد
امیر سرتیپ واحدی، با حضور در پایگاه هوایی برادران شهید دل حامد، آمادگی رزمی و توان عملیاتی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، با حضور در پایگاه هوایی برادران شهید دل حامد، از بخش‌های عملیاتی، آموزشی و پشتیبانی این پایگاه بازدیدکرد و وضعیت آمادگی و توان رزمی و عملیاتی آن را مورد ارزیابی قرار داد.
دیدار با فرماندهان، کارکنان و سربازان وظیفه از برنامه های فرمانده نیروی هوایی ارتش در این بازدید بود.

 

