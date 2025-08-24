بررسی اجرای ماده ٤ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت راه

به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

- روز دوشنبه (۳ شهریور ماه):

تشکیل جلسات کمیته های تخصصی در دستور کارکمیسیون فرهنگی قرار دارد.

- روز سه شنبه (۴ شهریور ماه):

اعضای کمیسیون فرهنگی در کنار بررسی اخبار فرهنگی و برگزاری جلسه هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی ارائه گزارش عملکرد مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در دستور کار دارند.

- روز چهارشنبه (۵ شهریور ماه):

کمیته ،خانواده جمعیت و زنان عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ٤ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بررسی خواهد کرد.

