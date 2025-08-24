توسط کمیسیون فرهنگی در هفته جاری انجام میشود؛
بررسی اجرای ماده ٤ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت راه
کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته گزارش عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانهای و وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ٤ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
- روز دوشنبه (۳ شهریور ماه):
تشکیل جلسات کمیته های تخصصی در دستور کارکمیسیون فرهنگی قرار دارد.
- روز سه شنبه (۴ شهریور ماه):
اعضای کمیسیون فرهنگی در کنار بررسی اخبار فرهنگی و برگزاری جلسه هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی ارائه گزارش عملکرد مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در دستور کار دارند.
- روز چهارشنبه (۵ شهریور ماه):
کمیته ،خانواده جمعیت و زنان عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ٤ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بررسی خواهد کرد.