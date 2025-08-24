برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت در ۲۷ شهریور

به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در برنامه صف اول گفت: برای جلوگیری از تبعیض و برقراری عدالت استخدامی، وزن آزمون کتبی را ۷۰ درصد و نسبت ارزیابی‌های تکمیلی را نیز ۳۰ درصد بر اساس دستورالعمل قرار دادیم تا اعمال سلیقه کاهش پیدا کند. همچنین دو برابر ظرفیت اعلام نتیجه می‌کنیم.

وی ادامه داد: بیشتر مجوز‌های استخدامی به واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اعطا شده است. وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش، بیشترین سهم تخصیص مجوز‌ها را دارند. هدف ما این بود که مهرماه سال جاری مدرسه بدون معلم نداشته باشیم. آزمون وزارت بهداشت هم ۲۷ شهریور برگزار می‌شود. شیوه‌نامه‌ای برای جذب و نگهداشت نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور تصویب شده که امتیازاتی برای این افراد دارد. یکی از آنها دریافت سقف فوق‌العاده خاص در دستگاه است. همچنین موضوع صدور شناسه مجوز ۱۷۰ عضو هیئت علمی حل و شناسه‌ها صادر شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در مرحله اول ساماندهی نیرو‌های شرکتی، سامانه سایر را راه‌اندازی کردیم که اطلاعات ۷۰۰ هزارنفر جمع‌آوری شده و حدس می‌زنیم حدود ۲۰۰ هزارنفر دیگر به این تعداد اضافه شود. پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کارمعین کنیم. پیشنهاد دوم پرداخت حقوق افراد به صورت مستقیم و به ذی‌نفع نهایی است. این پیشنهاد‌ها در صحن دولت مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیری شود.

رفیع زاده یادآور شد: در صورت تصویب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی در شورای‌عالی اداری، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر انجام می‌شود.

وی افزود: در نحوه محاسبه حق‌التدریس معلمان را از ۴۴ هزارتومان به ۱۴۰ هزارتومان رسانیدم. در حوزه بهداشت درمان اضافه کار پرستاران و افرادی که در معرض اشعه بودند هم ۱۶۰ درصد اضافه شد. برای مدرسه یاران و سرایداران مدارس هم حدود ۴ میلیون تومان افزایش حقوق داشتیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد: بخشی از مصوبات ما در خصوص تراز کردن حقوق کارکنان دولت بوده است، اما به هر حال حدود ۴۵ درصد دستگاه‌ها از قانون مستثنا هستند و این پرداخت بالاتر در آن دستگاه‌ها، همچنان بر عدالت در پرداخت سایه انداخته است.

رفیع زاده گفت: در نخستین جلسه کارگروه بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، تصمیم گرفته شد که آیین‌های مرتبط در قوانین مختلف مورد بررسی قرار بگیرند. البته با تمام پیچیدگی‌های این کار، در چهار دستگاه به صورت پایلوت موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را شروع کرده‌ایم که اولین دستگاه سازمان اداری و استخدامی کشور است که نتایج آن تا دو سه ماه آینده به دست می‌آید.

وی یادآور شد: آیین‌نامه‌ای دولت مصوب کرده که پاداش مدیران شرکت‌ها بر اساس میزان بهره‌وری است که داریم این موضوع را اجرا می‌کنیم. برای عموم کارکنان، مزایا و فوق‌العاده‌های خاصی که پرداخت می‌شود به عملکرد متصل خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نظر به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تربیت مدیران جوان و انقلابی، بر اساس مطالعاتی که داشتیم با کمک دستگاه‌های دیگر، چارچوب‌های جذب و انتخاب این ۵۰۰ مدیر را تصویب کردیم. ۳۵۰ مدیر سهمیه ستادی دستگاه‌ها است. البته ۳۰ درصد این مدیران باید از زنان باشند.

رفیع زاده ادامه داد: اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی با هدف احصاء و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، احصاء وظایف و مأموریت‌های دستگاه برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، بر مبنای قوانین قبلی همچون قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، و ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود.

وی گفت: در هفته دولت جشنواره شهید رجایی برگزار می‌ شود. فلسفه این جشنواره تقدیر از خدمتگزاران است که امسال با توجه به شرایط جنگی خدمتگزارانی داشتیم که در این شرایط خدمت کردند و لذا عمده تقدیر ما از این عزیزان خواهد بود.

رفتار درست و تکریم ارباب رجوع، ارائه فوری خدمات با کیفیت و رضایت مردم برای ما مهم است و سامانه فواد۱۲۸ در همین راستا راه‌اندازی شده است. این سامانه به زودی به استان می‌رسد.

